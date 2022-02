Ontinyent crearà una línia d’ajudes per facilitar el desplegament de fibra òptica al centre històric

L’Ajuntament d’Ontinyent ha anunciat l’aprovació d’uns nous criteris de desplegament de la fibra òptica al centre històric (barris de la Vila i Poble Nou), així com la creació d’una línia d’ajudes per facilitar aquest desplegament. El regidor coordinador de l’àrea de Territori, Joan Sanchis (La Vall Ens Uneix) i el regidor Paco Penadés (Partit Popular) presentaven aquest dilluns les conclusions d’un treball conjunt per donar resposta als problemes sorgits per a la instal·lació de fibra òptica als barris de La Vila (Conjunt Històric Artístic) i Poble Nou (Bé de Rellevància Local).

Joan Sanchis explicava que “la protecció d’estos barris i el caràcter restrictiu de la Llei Patrimonial Valenciana confrontava amb la Llei General de Telecomunicacions d’Espanya, que defén el dret a les telecomunicacions i a internet. A partir de l’estudi d’estes normatives, hem arribat a uns criteris que anem a aplicar per poder facilitar les coses a les companyies i els particulars”. El regidor exposava que quan una companyia vol passar fibra per estes zones, havia de soterrar-la i també soterrar les escomeses des de la conducció general fins les connexions amb cada casa, tot amb uns costos excessius per als particulars, i que feien que l’actuació no fora rentable per a les companyies.

Amb el treball dut a terme des de l’Ajuntament pels regidors Sanchis i Penadés i l’Oficina Tècnica, s’han determinat una sèrie de criteris que hauran de passar ara per la Comissió de Patrimoni i posteriorment aprovats pel Ple Municipal, i que sorgeixen després d’estudiar-se diverses resolucions de la Direcció General de Telecomunicacions i el Pla de Reforma Interior (PRI) del barri del Poble Nou (que va a ser modificat). Estos criteris determinen solucions diferenciades segons les necessitats sorgides: així, al Poble Nou la normativa autonòmica no impedeix la connexió aèria si ja existeix traçat aeri, no hi ha impacte visual i no afecta a bens protegits. Als casos del barri de Poble Nou on la façana o els bens afectats estiguen protegits, es donarà una subvenció per cofinançar el soterrament de l’escomesa, subvencions que també es donaran a tots els casos a La Vila, ja que tot el barri té la màxima protecció.

Joan Sanchis recordava que “cada vegada que l’Ajuntament ha reurbanitzat un carrer al centre històric, ha instal·lat la canalització subterrània per implantar fibra òptica, això és molt important perquè ara el cost que haurem de subvencionar és el de l’escomesa des de la canalització general, i no d’absolutament tota la conducció. Ara és necessari donar un pas més ajudant al desplegament de la fibra òptica i fent assumibles els costos d’implantació”, assenyalava.

Paco Penadés explicava que “fa 20 anys quan es redactava la normativa ningú pensava en teletreball o classes online”, en referència a les lleis que venien regulant la situació respecte a la fibra a La Vila (normativa de l’any 1993) i Poble Nou (normativa de 2005), moments als quals “la realitat no era l’actual, ja que el que estava a debat en aquell moment eren les antenes parabòliques i no els cables”. Pel que fa als dubtes sorgits entre alguns veïns al voltant del futur del cablejat de coure, “si alguna companyia, com s’ha dit estos dies, l’eliminara, en posar les bases perquè puga haver fibra, ajudem a que ningú es quede sense servei”. Penadés destacava el caràcter pioner de la solució plantejada a Ontinyent, “un camí que pot ser imiten ara altres ciutats".