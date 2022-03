Ontinyent posa en marxa els 'Itineraris de la Memòria Democràtica' com a nou recurs cultural, educatiu i turístic

La Casa de Cultura d’Ontinyent acollia aquest dimarts la presentació de la posada en marxa dels 'Itineraris de la Memòria Democràtica' un projecte elaborat per l’Ajuntament i patrocinat per la Diputació de València que dota a la ciutat d’un nou recurs cultural, educatiu i turístic.

L’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, destacava l’interès de la iniciativa, “per difondre i conèixer la història amb noms i cognoms, i així evitar repetir-la”. El primer edil recordava que amb la posada en marxa a la ciutat de la Comissió per la Recuperació de la Memòria Democràtica “volíem no sols recuperar les persones afusellades i homenatjar-les com vam fer, sinó també traure la història de les aules i difondre-la, en un moment al qual els més joves veuen la guerra com una cosa molt llunyana, es simplifiquen els missatges en excés, i sembla que tot haja de tenir cabuda en un tweet”.

L’acte comptava també amb les intervencions de la coordinadora de l’àrea de Memòria Democràtica, Sayo Gandia; l’historiador i autor de l’estudi que ha servit com a base al projecte, Àngel Cambra; i el diputat de Memòria Històrica, Ramiro Rivera, qui destacava que “a més de les exhumacions, la Diputació dóna molta importància a la transmissió de la memòria. Als temps actuals ”totes i tots hem de fer front comú i estar actius en la defensa dels valors democràtics, una sensibilitat que ha mostrat Ontinyent i per la qual done l’enhorabona a l’alcalde i la regidora“, manifestava.

Àngel Cambra explicava que als 13 panells que es col·locaran a diferents indrets de la ciutat als propers dies (un introductori, i altres 12 amb informació sobre desenes d’espais de rellevància històrica), la ciutadania i els i les visitants podran dur a terme un recorregut vinculat a 3 períodes diferenciats: el final de la II República, la Guerra Civil i la dictadura franquista. Entre els elements estan les antigues seus sindicals i polítiques, instal·lacions educatives i culturals, hospitals militars i centres sanitaris, fàbriques i indústria de guerra, presons i espais de repressió i els diversos refugis antiaeris construïts durant el període de conflicte bèl·lic. A més de la informació dels panells, es comptarà amb codis QR que permetran accedir a nombrosos continguts web com ara fotografies, plànols i documents històrics, donant també atenció a aspectes concrets com el paper de la dona als moviments socials de l’època.

Sayo Gandia tenia paraules d’agraïment per a totes les persones historiadores que a través dels seus estudis i investigacions han fet possible que aquest projecte siga realitat, i especialment al treball de recerca i investigació fet per l’historiador Àngel Cambra que ha comptat amb la col·laboració i supervisió de manera altruista del també historiador Josep Gandia Calabuig. La regidora també agraïa la disposició de l’àrea de Memòria Democràtica de la Diputació de València “que sempre ha valorat i reconegut els projectes presentats des d’Ontinyent”. L’acte comptava amb la presència del diputat provincial Joan Sanchis, un nodrit grup de regidores i regidors municipals, així com de diversos membres de la Comissió per la Recuperació de la Memòria Democràtica.