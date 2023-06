Ontinyent protegeix el riu Clariano dels residus sòlids urbans amb sobreeixidors intel·ligents

Residus sòlids urbans com a tovalletes, plàstics o elements higiènics no biodegradables deixaran de ser un problema per al riu Clariano gràcies a les obres del nou Col·lector General d'Ontinyent, Es tracta d'una actuació per la qual s'instal·laran fins a 5 sobreeixidors intel·ligents al costat d'equips de desbastaments automàtics, que asseguraran la correcta evacuació dels excedents d'aigües pluvials a la ciutat, repartits al llarg dels més de 2 km lineals de mur d'escullera que s'han creat. El conjunt de l'actuació ha suposat una inversió de 4’7 milions d'euros finançada per DV i EPSAR.

Experts de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) s'han traslladat hui fins a Ontinyent per a visitar les obres del traçat del nou col·lector general, de més de 2.172 metres de longitud, que discorre al costat del riu Clariano i que ha concitat la intervenció de l'Ajuntament d'Ontinyent, la CHX, l'Entitat Pública de Sanejament (EPSAR), la Diputació de València i l'empresa EGEVASA, que executa les obres.

La solució plantejada en aquest projecte per a assegurar la correcta evacuació dels excedents d'aigua pluvial procedents de la xarxa de sanejament, consisteix en la instal·lació en aquests sobreeixidors d'equips de desbastament automàtic autopropulsats, que filtren l'aigua de manera automàtica usant la força generada per la pròpia aigua que s'alleuja. Per a aconseguir-ho, l'equip va proveït d'una turbina que acciona un carrusel de raspall que s'encarrega de netejar la superfície del tambor del tamís.

La regidora de Sostenibilitat, Sayo Gandia, explicava que “el procés de neteja planteja una solució molt eficaç que reté tots els sòlids impedint així que arriben al riu

Clariano. La del col·lector és una obra de gran envergadura que dona resposta a una reivindicació històrica, i aspectes com aquest són molt rellevants a nivell mediambiental“. El regidor de Territori, Óscar Borrell, es mostrava ”molt satisfet de com ha evolucionat l'obra, i de veure la qualitat del resultat dels treballs. L'entorn del riu Clariano està sent objecte d'obres molt importants, com aquestes, les del nou parc inundable de la Canterería, les de la muralla o les del Pont Vell, que suposaran un abans i un després per a aquesta zona“.

5 sobreeixidors i un sistema “desarenador”

Es projecten un total de cinc sobreeixidors en tot el recorregut per a assegurar la correcta evacuació dels excedents d'aigües pluvials, situats al costat de la depuradora, el Camí Vell i els ponts de Santa María, Plaça de Baix i Sant Francesc. Els cinc sobreeixidors evacuaren els excedents d'aigües pluvials procedents de la xarxa de sanejament municipal quan el cabal siga major per les precipitacions, però els tamisos limitaran que els elements sòlids que podrien causar mal mediambiental no arriben al cabal del riu.

Cada sobreeixidor consisteix en una estructura de formigó armat de dimensions exteriors en planta 3,60 x 10,20 m., en el qual s'instal·len dos tamisos autonetejadors en acer inoxidable, de longitud 2 metres i que podran filtrar un cabal nominal de 300 litres/s. Els sòlids (com a tovalloletes o compreses) són agranats pels raspalls i depositats, fora del tambor, en una placa oscil·lant que els retorna al cabal principal de canal. Les obres també inclouen la construcció d'un desarenador al costat del sobreeixidor número 5. En episodis de pluges les aigües pluvials arrosseguen materials sòlids, arenes i graves fins a les xarxes de sanejament i atés que són unitàries, aquests arrossegaments arriben als col·lectors.

15,4 milions d'inversió a l'entorn del Clariano

Aquestes obres formen part d'un pla integral d'inversions que s'han realitzat a Ontinyent per un total de 15,4 milions d'euros. Diversos projectes com les obres d'emergència, arran de l'última DANA, per a restablir la connexió del col·lector amb l’EDAR que van suposar una inversió d'1,2 milions; a més de la tercera fase de l'obra que permet resoldre la connexió de les aigües d'Agullent amb l’EDAR per un valor superior als 700.000 euros; la intervenció en la zona de la Canterería; la intervenció del Pont Vell i de la muralla Nord. Totes aquestes obres contribueixen a la recuperació patrimonial del municipi i lluita contra el canvi climàtic a l'entorn del riu Clariano.