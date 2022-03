Oposició en bloc de sis municipis de l'Horta Sud contra pantalles acústiques de formigó d'Adif

Els alcaldes dels municipis de Catarroja, Silla Massanassa, Benetússer, Alfafar i Sedaví han mostrat la seua oposició a la construcció de les pantalles acústiques de formigó, metàl·liques i de metacrilat amb una altura de 3 a 5 metres que projecta Adif per a esmorteir el soroll que produeixen els trens que passen per la via fèrria.

Aquesta posició en bloc ha sigut expressada a la delegada del Govern, Gloria Calero, en la reunió que van mantindre aquest dimecres, assenyalant que no està assegurada la disminució total del soroll. Els alcaldes han advertit que aquests murs destruiran la imatge de les seues poblacions, perdent qualitat de vida els espais poblacionals. Coincideixen que la solució d'aquests problemes té un altre tipus de tractament diferent més sostenible i vinculat amb l'economia de la disminució de la petjada de carboni i la sostenibilitat, com són els elements naturals que en alguns llocs ja es poden apreciar i que amb la intervenció d'Adif es destruirien.

Així mateix, la continuïtat d'aquests murs de formigó, metall i metacrilat, "construiran una presa que incrementarà els problemes d'inundació en els municipis, al mateix temps que afectaran el Parc Natural de l'Albufera", asseguren.

Calero ha mostrat la seua "sensibilitat" enfront de l'actuació en veure que l'àmplia representació dels municipis rebutgen la incorporació d'aquestes pantalles, entenent la problemàtica i "oferint-se a mediar entre les institucions".