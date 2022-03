Oriola exigeix la retirada del Pla d'Acció Territorial perquè “impedeix el seu creixement i desenvolupament”

L'alcalde d'Oriola, Emilio Bascuñana, ha anunciat que des del seu govern “exigim la retirada íntegrament del PAT (Pla d'Acció Territorial) perquè el seu plantejament asfixia a Oriola i la Vega Baixa perquè impedeix el seu creixement i desenvolupament. Estan condemnant a la comarca”.

Bascuñana ha manifestat que “el PAT s'ha elaborat a esquena dels ajuntaments i de la població de la Vega Baixa”. Assenyala que aquest pla afecta als sectors productius industrials, al turisme, a l'agricultura i a l'urbanisme, “i no s'ha dut a terme a penes cap procés participatiu previ per a poder analitzar i conéixer les necessitats reals del nostre territori”.

En aquest sentit l'alcalde oriolà ha insistit especialment que el Pla d'Acció Territorial de la Vega Baixa “castiga el sector agroalimentari, perquè no permet que la seua activitat continue sent competitiva”. Afirma Bascuñana que l'agricultura “ha de ser motor de la comarca, però no donen solucions al proveïment d'aigua i tampoc contempla el Transvasament Tajo-Segura”, d'altra banda afig que tampoc es contemplen infraestructures hidràuliques que palíen els efectes de les inundacions, ni infraestructures de comunicació que milloren la mobilitat entre els municipis de la Vega Baixa.

L'alcalde afirma que el PAT suposa “una absoluta desigualtat amb la resta de territori de la Comunitat Valenciana i ens converteix en valencians de segona, perquè ens limita activitats que no es podran desenvolupar a Oriola i a la Vega Baixa però que sí que es podran realitzar en altres punts de la Comunitat Valenciana”.

Ecologistes

Per la seua part els ecologistes han presentat al·legacions, però en sentit contrari, apostant per més protecció del territori. És el cas d'Ecologistes en Acció que ha presentat una sèrie d'al·legacions durant els tres mesos d'exposició pública.

Entre les reclamacions destacades el col·lectiu ecologista ha instat que se suprimisca un apartat sobre sòls no urbanitzables de protecció ambiental on es permet la instal·lació d'allotjaments turístics, de restauració i d'oci, encara que el PAT marque una sèrie de paràmetres necessaris perquè es permeten aquestes instal·lacions. També sol·licita que se suprimisca per a aquesta mateixa zona les obres, infraestructures i instal·lacions pròpies de les xarxes de subministrament, transport i comunicacions.

PAT

El Pla d'Acció Territorial de la Vega Baixa abasta 27 municipis, 950 quilòmetres quadrats, incideix sobre 350.000 habitants i ha sigut elaborat per un equip tècnic d'alta capacitat i solvència, amb destacats membres de les Universitats d'Alacant i d'Elx.

El document pretén “establir un desenvolupament territorial i urbanístic racional i sostenible”, atés que, segons descriu el document, la Vega Baixa és una zona de “gran fragilitat ambiental”. Fixa una sèrie de condicions per a diferents supòsits urbanístics en funció de la zonificació en sis àrees en les quals s'ha dividit la comarca. Entre elles es troba els paràmetres perquè es puga executar diferents construccions i les que no es permet en la zona catalogada com a sòl no urbanitzable en l'horta de la Vega Baixa, en els regadius de secà i en els nous regadius (els involucrats amb el transvasament Tajo-Segura). També les condicions que han de seguir la instal·lació de plantes fotovoltaiques, el sòl urbanitzable que ha d'executar-se en menys de tres anys, els sòls no urbanitzables de protecció ambiental, les peces verdes d'interés ambiental i els sòls no urbanitzables del litoral regulats pel PATIVEL.

Com a primera gran línia de treball, el PAT dissenya la infraestructura verda del territori, des d'un punt de vista multifuncional i de reforç a la producció de serveis ecosistèmics, relacionats amb la qualitat de vida de les persones.

Un altre dels pilars del PAT es refereix al sistema d'assentaments de la comarca i els problemes que porta aparellat un model urbanístic heretat. Fa una anàlisi de la capacitat de planejament existent, detectant tant les disfuncions com les seues potencialitats.

També s'analitza el sòl industrial, amb menor superfície a la comarca, però adverteix les seues “grans potencialitats de desenvolupament”, especialment en l'eix industrial i logístic de la A-7, al nord de la Vega Baixa.