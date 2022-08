Oriola posarà el nom d'Amado Granell, regidor republicà i alliberador de París en 1944, als antics jutjats

Precisament el 25 d'agost, el dia que se celebra l'alliberament de París del jou nazi en 1944, el govern d'Oriola ha anunciat que homenatjarà a Amado Granell, qui va participar d'aquesta gesta encapçalant la companyia 'La Nueve' i que va ser regidor de l'ajuntament durant la II República, donant el seu nom a les futures instal·lacions municipals que s'habilitaran en els antics jutjats.

Ho anunciava la pròpia alcaldessa i també edil de Memòria Democràtica, Carolina Gracia, que explicava que amb aquest homenatge es compleixen els acords plenaris aprovats per unanimitat a proposta de Cambiemos Orihuela, amb l'objectiu de “honrar i reconéixer a aquest servidor de la democràcia i els drets humans, que va tindre a Oriola la seua residència, a més de ser regidor en la II República”.

El compromís adquirit amb la figura de Granell era la de situar una placa en el centre urbà d'Oriola amb la portada del diari Libération en la qual apareix Amado Granell, així com seleccionar un carrer o plaça a la qual es posaria el seu nom. “En aquest cas pensem que unes instal·lacions municipals, que albergaran serveis d'un ajuntament del qual forma part de la seua història, és una decisió que respecta l'esperit de la proposta realitzada per Cambiemos i secundada per unanimitat de tots els grups polítics. El nom i la gesta de Granell tindrà d'aquesta manera el seu reconeixement i perdurarà en la història, amb el nom d'aquest edifici municipal”, defensa l'alcaldessa.

La remodelació dels antics jutjats d'Oriola, construït en 1975, transformarà l'edifici en instal·lacions que acolliran dependències municipals. La intervenció, que comptarà amb un pressupost de 2.372.029,95 euros, tindrà un termini d'execució de 45 setmanes.