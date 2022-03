Oriola presenta la seua nova unitat de drons de la Policia Local

L'Ajuntament d'Oriola ha presentat la Unitat de Drons de la Policia Local. José Antonio Hernández, agent de la Policia local responsable de la unitat, ha manifestat que “entre les funcions de la unitat està el control de trànsit, col·laboració amb la unitat d'atestats i investigació d'accidents, vigilància d'abocaments i podes, control i vigilància en el medi rural, control de cerca de persones desaparegudes, control de botellons i totes aquelles funcions que atorga la Llei de Forces i Cossos de Seguretat”.

La unitat està formada per quatre agents pilots amb titulació oficial d'acord amb la legislació i requisits de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, així com de titulació de radiofonista, i per al desenvolupament de les intervencions que siguen requerits comptaran amb 2 aeronaus: DJI MAVIC 2 ENTERPRISE ZOOM equipat amb altaveu, focus il·luminació, balisa estroboscòpica i DJI MAVIC MINI 2, així com d'una emissora banda àrea, un furgó de suport equipat amb monitor, ordinador, carregadors, sistema alimentació independent i carpa de protecció. Els equips tenen una autonomia de vol de 30 minuts i un radi de vol al voltant els 10 km.

L'alcalde d'Oriola, Emilio Bascuñana, ha posat en valor aquesta nova unitat “que reuneix unes condicions excel·lents per a la seua posada en funcionament i contribuir així a la millora en les actuacions que es duguen a terme des de la Policia Local”. En aquest sentit, Bascuñana ha destacat també que el cos de la Policia Local “és un dels serveis més importants per a Oriola i per això treballem per a poder dotar-ho de manera adequada”.