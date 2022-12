El pacte d'ex regidors de PSPV i PP a Loriguilla proporciona la tercera alcaldia en la legislatura a mig any d'eleccions

Montserrat Cervera, ex edil del PP, ha sigut nomenada alcaldessa de Loriguilla, la qual cosa suposa la tercera persona que aconsegueix el càrrec en aquesta legislatura, i ho fa a mig any de les eleccions municipals.

Cervera ha sigut nomenada alcaldessa rellevant a Carlos Rodado, ex edil del PSPV, amb qui va pactar una moció de censura el mes de juny per a acabar amb el mandat de Sergio Alfaro, de Ciudadanos. No obstant això aquesta moció no va estar aprovada pels seus partits, per la qual cosa per a dur-la a terme prèviament van abandonar la militància de les seues formacions, tant ells com els seus companys regidors (3 ex del PSPV i 2 ex del PP en total)

En la sessió el ja ex alcalde Carlos Rodado assenyalava que està “molt content” perquè durant aquests mesos s'ha demostrat que la política municipal va més enllà d'unes sigles. “Són més les coses que ens uneixen que les que ens separen. Som ací exclusivament per a millorar la vida dels habitants de Loriguilla”, ha afegit.

“A Loriguilla, li malgrat qui li pese, estem condemnats a entendre'ns. Hui constatem que això va de persones, de gent treballant per un bé comú, per millorar el poble. Governar és principalment escoltar. No vaig demanar ser alcalde, però han sigut 6 mesos de treball meravellosos i estic segur que en els pròxims 6 mesos, entre tots, acabarem el treball que no he pogut dur a terme durant el meu mandat”.

Per part seua, i una vegada havent sigut electa alcaldessa amb els vots a favor dels seus companys d'equip de govern, Montserrat Cervera ha lamentat que “els cinc hem patit els atacs judicials de qui no ha sabut acceptar que els pactes són legítims per a fer i desfer governs. Ens vam desprendre dels nostres carnets polítics per a unir-nos a favor de Loriguilla i dels veïns. Mereixeu el meu reconeixement, el meu respecte, la meua lleialtat i el meu aplaudiment”, ha dit emocionada mirant als seus companys.