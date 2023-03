El parc inundable de Cantereria d'Ontinyent com a referent europeu en la reducció de l'impacte ambiental a les ciutats

“El projecte de Cantereria convertirà a Ontinyent en tot un referent europeu en la reducció de l'impacte ambiental a les ciutats”. Així s'ha manifestat el vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca, després de la presentació del projecte del parc inundable per part de l'equip redactor, en el qual ha estat acompanyat per l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez.

L'actuació suposa la regeneració arquitectònica del barri de Canterería mitjançant l'adquisició, demolició dels habitatges amb alt risc d'inundació, reallotjament de les famílies que les ocupen i la creació d'un espai verd.

Allí, el titular d'Habitatge ha remarcat la importància de “potenciar la resiliència de les ciutats”. Això es tradueix a “actuar en aquelles zones que es poden veure afectades per altres temporals i inundacions, treballar en la prevenció, adaptar-les a un nou context d'emergència climàtica i reduir l'impacte ecològic. Aquesta és una de les prioritats de la Vicepresidència Segona i per això estem hui a Ontinyent”.

Tal com ha explicat Illueca durant la seua visita al barri de Cantereria, la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica està desenvolupant actuacions urbanes per a revertir els danys ocasionats pels temporals de 2019 i 2020 conseqüència de la DANA i la borrasca Gloria. Aquestes intervencions s'estan realitzant a través de convenis amb l'Ajuntament d'Ontinyent. En aquest sentit ha anunciat “la pròxima signatura d'un conveni entre les dues administracions que suposarà una inversió de 800.000 euros, que se sumen als 1.200.000 euros ja invertits per la Generalitat per a facilitar la regeneració urbana i que les persones del barri puguen viure en condicions dignes”.

Per part seua, l'alcalde d'Ontinyent ha agraït al vicepresident l'aportació de la Generalitat a aquest projecte ja que “ens han permès fer viable allò que pensàvem que era una absoluta necessitat per a la ciutadania d'aquest municipi. Hui fem un pas mes enllà en un projecte que arrancà després de la nit fatídica de la DANA, quan decidirem que calia donar una solució global per a adaptar la ciutat a la realitat climàtica. Però per a dur a terme les idees fa falta suport econòmic, i per això és molt d'agrair la implicació i sensibilitat de la Generalitat i del vicepresident Héctor Illueca”

Eliminació de risc residencial

L'actuació combina l'eliminació de risc residencial derivat de la inundabilitat del lloc, que planteja l'acció i la millora mediambiental i paisatgística de l'àrea que es concreta amb la continuació en la realització d'intervencions ja iniciades en 2021.

Concretament, suposa l'adquisició dels immobles i talussos que resten per a obtindre, ja siga mitjançant acord amb les persones propietàries o mitjançant expropiació (el procediment d'expropiació només podrà iniciar-se després de l'aprovació definitiva de la modificació del Pla General d'Ordenació).

Així mateix, es concediran ajudes per a la solució residencial, es durà a terme la demolició d'habitatges i consolidació dels talussos i intervenció en les despeses referents a la gestió de les obres d'urbanització de la zona verda.

Cal recordar que la zona de la Canterería és considerada en el Pla d'Acció Territorial sobre prevenció de Riscos d'Inundacions de la Comunitat Valenciana (PATRICOVA) com a zona inundable amb risc un i risc geomorfològic.

Aquests antecedents requereixen una actuació pública immediata, màximament quan els fets esdevinguts en 2019 han tingut precedents en els anys anteriors tenint com a conseqüència, de manera reiterada, l'evacuació i rescat de les persones pel risc que corrien les seues vides i els béns en els quals habitaven. A més, una gran part de les persones residents en aquest àrea es troba dins dels paràmetres de vulnerabilitat econòmica i social.

Prèviament a la visita i presentació del projecte, el vicepresident ha mantingut una reunió de treball amb l'alcalde d'Ontinyent, el director general de Rehabilitació i Eficiència Energètica, Alberto Rubio, el regidor de Territori, Oscar Borrell, i la diputada provincial i regidora de Govern Obert, Natalia Enguix. En ella s'ha parlat sobre el Pla Conviure en el qual la Vicepresidència destina 1,7 milions d'euros a la reforma i ampliació del museu tèxtil fase II i centre de formació, uns altres quasi tres milions a la regeneració del barri de la Vila, els ARRU de la Vila i Raval, l’ARRUR de Poble Nou, millores en habitatges públics, l'oficina Xaloc d'habitatge i regeneració urbana, entre altres accions. Tot això amb una previsió total d'inversió de 7,5 milions d'euros en aquest municipi.