Parc Sagunt I anuncia la venda de les últimes parcel·les disponibles, on s'admet la construcció d'un hotel

Parc Sagunt I ha anunciat que disposa únicament de quatre parcel·les d'ús terciari i industrial en venda, per a les quals es poden presentar ofertes fins al pròxim 19 d'octubre. Actualment, el parc ha venut el 98% dels terrenys mentre s'avança favorablement cap a la seua fase II, en la qual s'ampliarà el polígon en més de 5 milions de metres quadrats bruts.

De les quatre superfícies disponibles, només una, concretament la I-2.7, està destinada a un ús industrial amb 6.500 metres quadrats hàbils i un import mínim de 715.000 euros. Dins del grup de parcel·les d'ús terciari, es troba la T-1.2.1 amb 3.630 metres quadrats d'extensió i un cost inicial de 421.080 euros, sent la més xicoteta i econòmica i, d'altra banda, les parcel·les T-1.1 i la T-1.3 les característiques de la qual són idèntiques, amb una proporció de 15.860 metres quadrats de terreny i un preu de venda de partida de 2.299.700 euros.

Des de Espais Econòmics Empresarials, societat participada al 50% per la Generalitat i 50% per la SEPIDES s'assenyala que “les característiques de la parcel·la T-1.2.1 són singulars, ja que es troba just al costat de la Alqueria de l’Advocat, una ubicació excel·lent on és possible la construcció d'un hotel ‘boutique’ de fins a quatre plantes a un cost de sòl assequible”. Quant a les altres dues àrees de les mateixes dimensions i import, es regeixen per la normativa urbanística del polígon, detallades concretament en l'article 24 de l'expedient publicat on s'especifica que es tracta d'un sòl de major edificabilitat i, a més, compatible amb usos logístics, industrials i terciaris.

D'una altra banda han recalcat que “aquesta és l'última oportunitat per a les companyies de formar part del projecte Parc Sagunt I, on trobaran un focus industrial idoni en el qual establir les seues instal·lacions i aconseguir l'èxit professional amb l'ajuda de la multitud de serveis, infraestructures i dotacions posades a la seua disposició”.