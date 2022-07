Parc Sagunt rehabilitarà per 1,2 milions l’Alqueria de l’Advocat per recuperar el seu aspecte original i integrar-la en la Marjal dels Moros

Espais Econòmics Empresarials ha adjudicat la rehabilitació de l’Alqueria de l’Advocat, actualment en ruïnes i situada dins de Parc Sagunt I “amb l’objectiu de recuperar el seu aspecte original i fer-la accessible a la ciutadania”, tal com ha apuntat la presidenta de la mercantil, María José Mira, qui ha confirmat que després de la finalització de les obres el pròxim estiu es convertirà en la seu administrativa de l’entitat.

A més, la responsable de Parc Sagunt ha incidit en què “en la seua rehabilitació hauran de prevaldre necessàriament els aspectes de sostenibilitat mediambiental, permetent la seua total integració paisatgística amb la zona protegida de la Marjal del Moro amb la qual confina”. D’aquesta manera, María José Mira ha confirmat que entre els requisits per a la rehabilitació es troba “l’estalvi i autosuficiència energètica, així com l’accessibilitat universal i la recuperació de tots aquells elements originals que siga possible, perquè l’aspecte final siga en el seu major parteix semblant a l’original”.

La direcció d’obra ha sigut adjudicat a l’empresa Typsa per un import de 53.900 euros més iva, mentre que el projecte de rehabilitació s’ha adjudicat a l’empresa Cyrespa-GC per 1.139.577,15 euros més IVA per a la reconstrucció de l’alqueria en la seua volumetria primitiva, demolint les parts estructurals de menor resistència.

L’alqueria, amb una superfície construïda de 987,72 metres quadrats, es troba en una parcel·la dins del parc logístic i empresarial Parc Sagunt I de 3.592 metres quadrats l’accés principal del qual es realitzarà des d’una gran zona enjardinada “que integrarem totalment mitjançant una passarel·la amb la Marjal del Moro i el passeig cicle-per als vianants que l’envolta”, ha apuntat María José Mira.

“El nostre principal objectiu amb la urbanització d’aquest entorn ha sigut garantir el màxim respecte mediambiental i apostar per la sostenibilitat, per la qual cosa tant per a la rehabilitació de l’edifici s’ha exigit plena integritat amb l’entorn, respectant l’arbratge pròxim a l’Alqueria i replantant aquelles espècies que es veuran afectades pel nou ús”, ha incidit la responsable d’Espais Econòmics Empresarials.

Zona terciària per a ús hoteler

A més, tal com ha confirmat María José Mira, al costat de la parcel·la de l’Alqueria de l’Advocat, Parc Sagunt I té disponible una parcel·la de 3.630 metres quadrats de superfície destinada a ús hoteler “amb l’objectiu que puguem donar també un servei d’allotjament integrat en plena naturalesa al qual és el major parc logístic i industrial de tota Europa, que al seu torn estarà també perfectament connectat amb el futur Parc Sagunt II”.

La parcel·la per a ús hoteler, el preu d’eixida del qual unitari és de 116 euros/metre quadrat, “forma part de l’escàs 2,8% de parcel·les disponibles que actualment disposem al parc, atés que ja hem adjudicat el 97,2% de la seua superfície”, ha indicat Mira convençuda que “la reactivació i revaloració d’aquest enclavament estratègic dona bona mostra de la reactivació econòmica de la Comunitat Valenciana, però també de l’èxit del moment valencià”.

“Hem aconseguit que un espai en fallida, sense ús i sense gens d’interés per a la indústria valència siga ara una referència internacional i un enclavament estratègic d’inversió” ha conclòs María José Mira abans de reivindicar “el compromís de la Generalitat per impulsar totes aquelles activitats que són palanca de creixement i motor per a l’ocupació com és Parc Sagunt”.