Personal voluntari extrau dues tones de residus dels fons del port de Dénia

Les II Jornades de neteja marina 'Simbiosi pel medi ambient', organitzades pel Ajuntament de Dénia, la Confraria de Pescadors de Dénia i el Servei de Guardacostes, s'han celebrat aquest cap de setmana amb la col·laboració de més de mig centenar de persones voluntàries de les empreses col·laboradores de la iniciativa, Indra-Minsait i Adidas, vingudes de diferents punts de la península. Durant la jornada del dissabte i el diumenge s'han recollit dues tones de residus. Pràcticament el total ha sigut extret dels fons del port i un altre percentatge, molt de menor, va ser recollit en terra, durant una batuda per la zona de l'escullera nord.

Durant el matí del dissabte, els voluntaris de busseig van realitzar dues immersions en el port pesquer de Dénia, en les quals van extraure gran quantitat de residus de tota mena: carros de compra de supermercats, bicicletes, patinets, alguns pneumàtics, etc.

A causa de la gran quantitat de residus trobats el dissabte, el diumenge començava amb una immersió en la mateixa dàrsena, per a extraure allò que havia sigut localitzat el dia anterior i que, per falta de temps, no s'havia pogut traure.

La segona i última immersió es va realitzar en la zona exterior nord del port, en la qual diàriament, en temporada, fondegen un gran nombre d'embarcacions. Els bussejadors van destacar la neteja que hi havia en els fons marins i la rica vida submarina de la zona on no es va trobar cap residu; l'Ajuntament de Dénia ha manifestat que aquesta situació “és una mostra que la nàutica recreativa a la nostra ciutat, que sol fondejar en aquesta zona, està molt conscienciada amb la conservació del medi marí”.

Des del Ajuntament de Dénia s'agraeix el treball altruista que han realitzat els voluntaris de Indra i Adidas, la implicació de la Confraria de Pescadors i, especialment, el treball del seu patró major, Juan Antonio Sepulcre, que en les dues jornades ha sigut el primer a arribar i l'últim a anar-se, fent possible que la logística funcionara perfectament a cada moment. També Creu Roja Dénia ha col·laborat en l'esdeveniment, desplaçant, de manera preventiva, una tripulació i una llanxa de salvament durant les dues jornades.

Gràcies a la col·laboració desinteressada de les empreses locals Indústries Aura i Bottle Recycling, els residus recollits es reciclaran i es convertiran en utensilis de neteja amb els quals s'obsequiarà als participants en la pròxima edició de la jornada de neteja 'Per una mar neta' que se celebrarà al setembre.