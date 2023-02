El Pla de Barris destina 3,45 milions a regenerar la Colonia San Antonio de la Vall d'Uixó

El vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca, i l'alcaldessa de la Vall d'Uixó, Tania Baños, s'han reunit aquest dimecres per a analitzar el projecte que regenerarà l'entorn residencial de Colonia San Antonio gràcies a les ajudes de rehabilitació de Barris, cofinançats amb fons europeus Next Generation. En la trobada han estat acompanyats pel director general de Coordinació de la Vicepresidència Segona, Marc Aparisi, i la regidora d'Habitatge, Carmen García.

La subvenció concedida és de 2.488.137 euros, 2.370.990 per part del Ministeri d'Agenda Urbana i 117.147 de la Generalitat Valenciana, al que cal sumar 1 milió d'euros d'aportació de l'Ajuntament. En suma, una inversió de 3.450.736 euros per a executar la primera fase de la la recuperació urbana de la Colonia San Antonio, que afectarà els carrers A i B i C i als blocs de l'1 al 16.

L'alcaldessa ha agraït la visita del vicepresident i l'ajuda que proporciona aquest Pla de Barris a través de fons europeus “per a millorar la vida de la gent i dignificar tant les vivint com els espais públics”. Així mateix, ha detallat que amb aquesta actuació “volem que la gent decidisca vindre a viure a aquest barri i la que ja viu es quede”, per al que és important “el treball conjunt entre administracions”.

Per part seua, la regidora d'Habitatge ha destacat que aquest és un projecte “de gran envergadura per a millorar tot el barri” i la inversió total del qual a mitjà i llarg termini és de 30 milions d'euros. En aquest sentit, ha remarcat que aquesta és “la primera rehabilitació urbana que es realitza a la ciutat” i que “dignificarà la vida de centenars de persones”.

Descripció de les actuacions

Les obres de rehabilitació afectaran 95 residències particulars, en les quals es millorarà l'envolupant amb l'aïllament de les façanes i cobertes i el canvi de les finestres. Així mateix es reemplaçaran i ampliaran les canalitzacions d'aigua, s'instal·laran comptadors elèctrics, se suprimirà el fibrociment, s'afermaran les estructures i suprimiran les humitats que afecten greument aquests immobles.

L'accessibilitat és una altra de les claus d'aquest projecte, de manera que s'instal·laran ascensors, es rehabilitaran les escales i s'ampliaran les voreres. També es reurbanitzaran 17.000 metres quadrats d'espai públic entre els carrers A, B i C i l'entorn del CEIP Blasco Ibáñez.

Héctor Illueca ha destacat la implicació de la Generalitat per a “intervindre davant l'avançat estat de deteriorament de la zona i la falta de recursos dels veïns”. Amb tot, aquesta actuació permetrà la reducció d'un mínim del 60% de consum d'energia primària no renovable, “un exemple del potencial de la rehabilitació per a fer-nos avançar en la transició ecològica”.

Aquest conjunt d'inversions sorgeix de la convocatòria per a la concessió de les ajudes del programa d'actuacions de rehabilitació a nivell de barri del Pla de recuperació, transformació i resiliència 2021-2026 Next Generation.