La Plana d'Utiel-Requena posa en marxa un pla per a ser Territori Rural Intel·ligent

La delegació de Desenvolupament Rural i Polítiques contra la Despoblació de la Diputació de València, que dirigix el diputat Ramiro Rivera, va presentar a l'ajuntament de Chera el Pla Integral Estratègic de Territori Rural Intel·ligent (TRI) a la comarca de La Plana d'Utiel-Requena, en un acte que va comptar amb l'assistència d'alcaldes, alcaldesses i regidors de la comarca, així com de representants de les mancomunitats Tierra del Vino i El Tejo.

El projecte de territori rural intel·ligent s'erigix en un full de ruta per a implementar amb majors garanties d'èxit polítiques públiques dirigides a revitalitzar el teixit productiu, modernitzar els serveis que s'oferixen a la ciutadania i, en definitiva, fer més competitiu el món rural; condició necessària perquè viure en el medi rural siga atractiu per al desenvolupament dels projectes personals dels seus actuals habitants i de potencials nous veïns.

L'estudi, presentat per la consultora especialitzada ZWIT Project, aborda les possibilitats per al foment del desenvolupament econòmic de la comarca per part dels seus ajuntaments que suposen la connectivitat digital, la formació a distància, el foment del comerç i distribució de proximitat, la participació ciutadana, així com la innovació, emprenedoria i transferència de coneixement.

En les accions proposades s'han tingut presents els eixos transversals essencials de l'actuació pública, com la igualtat de gènere i inclusió social, la descarbonització de l'economia, la cohesió territorial i la coordinació amb altres iniciatives com el projecte Smart City provincial Connecta València així com les respectives estratègies de desenvolupament local de cada territori.

El projecte redactat ha comptat amb la participació de les agències de desenvolupament local d'ajuntaments i mancomunitats, així com del Grup d'Acció Local (GAL) Rurable. En ell es determinen i valoren econòmicament diverses actuacions específiques necessàries per a assegurar la transició digital i ecològica i afrontar el risc de despoblació, identificant les principals convocatòries d'ajudes dels fons Next Generation més adaptades a les necessitats i prioritats locals.

El diputat Ramiro Rivera ha destacat que “amb este projecte pilot, la delegació de desenvolupament rural està decidida a impulsar models com els territoris rurals intel·ligents en l'àmbit de les seues zones preferents d'actuació, sent la comarca d'Utiel-Requena un entorn especialment interessant pel fet de comptar ja amb sistemes de governança participativa entre els municipis que el componen”.

Davant aquesta disposició d'un document estratègic encarregat per la Diputació de València, els equips tècnics del departament de Desenvolupament Rural de l'ens provincial i la Mancomunidad Tierra del Vino s'han emplaçat a mantindre reunions en les pròximes setmanes per a explorar possibles iniciatives conjuntes.