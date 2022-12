La platja d’Elx recupera quasi 60 anys després l’espai de l’antic hotel Los Arenales del Sol en primera línia de costa

Només 16 anys obert i més de 40 tancat fins a convertir-se en un fantasma en ruïnes en la primera línia de la platja d’Elx. Aquesta va ser la vida de l’hotel Los Arenales del Sol, un complex a menys de 30 metres de la mar, de quatre plantes i 146 habitacions, que es va inaugurar el 1963 enmig de les dunes i els camins de terra, en els temps del desenvolupisme franquista, i que va desplegar la seua activitat fins al 1979, en què va tancar definitivament les portes. Ara, 43 anys després, l’espai que ocupava ja està en la pedania que porta el seu nom –els Arenals del Sol, amb quasi 1.700 habitants–, però han recuperat les dunes de la platja.

La Direcció General de Costes ha acabat les faenes de recuperació i restauració mediambiental de la zona que va acollir l’edifici. Unes tasques que van començar el 2021 amb l’enderrocament i que ara culminen amb la recuperació del sistema dunar. Aquesta actuació ha suposat una inversió de 165.000 euros, que ha permés recuperar l’espai paisatgístic, biològic i ambiental i l’ecosistema d’uns 11.000 metres quadrats.

L’alcalde d’Elx, Carlos González, ha visitat la parcel·la on estava l’hotel juntament amb la sotsdelegada del Govern a Alacant, Araceli Poblador, la cap del Servei Provincial de Costes, Rosa de los Ríos, i l’alcalde pedani, Antonio Garzón. L’alcalde ha mostrat la seua satisfacció per com ha acabat l’actuació. “Un assumpte enormement complex que ha ocupat dècades de faena administrativa i de batalles jurídiques en els tribunals i que finalment ha tingut un resultat positiu per a tots”, ha declarat González.

L’alcalde il·licità ha manifestat que “es tracta d’una actuació exemplar des del punt de vista mediambiental”. A més, González ha apuntat que “la restauració d’una zona altament degradada per les ruïnes de l’hotel ha permés ara mateix que s’haja convertit en una duna que representa un gran espai al servei dels Arenals del Sol i de la ciutadania, i que haja produït una ampliació del domini públic maritimoterrestre”.

Poblador ha apuntat que es recupera un espai de domini públic maritimoterrestre per al gaudi de la ciutadania. Segons ha explicat la sotsdelegada de Govern, s’ha reposat el clos i la passarel·la. Ha avançat que el pas següent serà acabar el passeig marítim d’uns 100 metres lineals, que s’integrarà en l’entorn mitjançant formigó amb fusta, i la reposició de plantes autòctones, una intervenció que ha suposat una inversió d’uns 700.000 euros.