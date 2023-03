La Policia Local d’Alzira es trasllada a la futura àrea d'emergències de la ciutat

La nova central de policia és el primer edifici de la futura àrea d’emergències projectada al barri de l’Alquerieta on també està previst instal·lar l’heliport i el nou parc de bombers.

La construcció de l’edifici es va iniciar al 2017 i ha anat construint-se per fases fins a principi d’este any, quan s’ha tancat l’última fase i a hores d’ara estan completament instal·lats tots els serveis.

Es tracta d’un edifici sostenible, que aprofita la llum natural i utilitza sistemes naturals de ventilació, reduint així l’impacte mediambiental. La nova central de la policia està ubicada en una zona alta de la població, pròxima a l’hospital de la Ribera i de fàcil accessibilitat. Precisament, este ha sigut l’objectiu primordial del govern municipal, ubicar-lo en una zona segura i protegida de les possibles inundacions que permeta una resposta més ràpida i eficient en moments d’emergències.

La regidora de seguretat, Sara Garés, ha mostrat la seua satisfacció per poder donar el servei des del nou edifici “una central molt necessària, que s’ha demorat més del que esperàvem per tal d’adaptar-la a les exigències legals. Acabem la legislatura amb este important projecte que donarà un bon servei a tot el poble, amb unes instal·lacions adequades tant per als agents com per a la ciutadania”.

D’altra banda, la nova ubicació és més accessible per a tot el veïnat i segons explica la regidora, fins i tot es comptarà amb un servei de Claudia, Punt Automàtic de tramitació, que facilitarà les gestions municipals. La central policia oferirà tots els serveis que donava fins ara al retén al costat de l’Ajuntament tot i que en un espai més gran i millor equipat.