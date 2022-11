La Policia Local de Gandia crea la Unitat Kalos contra els delictes d’odi

La Policia Local de Gandia crea la unitat Kalos per a la detecció i persecució de les conductes d’odi al municipi. Tal i com han anunciat el regidor de Seguretat Ciutadana, Natxo Arnau, la regidora d’Igualtat, Juana Navarro, i el Comissari Principal Cap de la Policia Local, José Martínez Espasa, tots els agents reben formació per tal de poder identificar delictes d’aquest tipus, però serà un grup concret el que seguirà els casos de manera especialitzada.

“Tristament en els últims anys hem vist cada vegada més conductes que agredien a determinats col·lectius o minories i açò no ho podem permetre”, ha expressat Arnau. Per aquesta raó, Gandia posa en marxa la creació d’una unitat de la Policia Local que treballarà per erradicar aquest problema. Tal i com ha explicat el regidor, la seua creació ha tingut un doble vessant: “La interna era identificar als agents qualificats per a dirigir aquesta unitat i formar a la plantilla per a poder detectar les possibles conductes que suposen d’odi. Per això, des de fa mesos reben cursos per a formar-se”.

Segons ha afegit Espasa, la formació facilita que qualsevol agent puga identificar un delicte d’odi, malgrat que serà la unitat Kalos la que s’encarregarà d’efectuar un seguiment especialitzat als casos. “És tan important la prevenció com la informació i educació per tal de combatre aquests tipus de delicte”, ha assenyalat Navarro sobre aquesta formació. Així mateix, des de la seua Regidoria d’Igualtat s’han mantingut reunions per establir protocols d’actuació amb la Policia Local, la qual cosa representa el vessant extern en la creació de la unitat Kalos.

La Policia Local i la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Gandia ja treballen conjuntament a través dels Punts Violeta o projectes com el taller que es portarà a terme pròximament d’autodefensa dirigida a les dones que s’impartirà a les dependències policials de 28 al 30 de novembre. Ara, a través de la unitat Kalos, la Policia Local té l’objectiu d’identificar i resoldre els delictes d’odi. “En 2021, a Gandia, es van obrir sobre delictes d’odi dos procediments judicials i dos diligències d’investigació i en 2022 ha augmentat a sis procediments judicials i tres diligències d’investigació”, ha apuntat Espasa.

Les dades demostren que en els últims anys els delictes d’odi han augmentat. “La major part estan relacionats, en primer lloc, amb racisme i xenofòbia i, en segon lloc, en orientació sexual i identitat de gènere. Aquests col·lectius seran als que més ajudarem amb l’agent que estarà destinat exclusivament a aquesta qüestió», ha continuat el Comissari Principal Cap de la Policia Local. A més, ha especificat que majoritàriament tenen lloc en la via pública. Així, la nova unitat Kalos combatrà aquests tipus de delictes fent referència a la icona corporativa que la representa: un periscopi envoltat d’una varietat de colors que, tal com ha contat Espasa, expressa la «diversitat que s’ha d’identificar, respectar i protegir”.