Un policia local de Massanassa guanya un judici a l'ajuntament i haurà de pagar-li el 100% de la seua baixa per incapacitat temporal

Un agent de la Policia Local de Massanassa ha guanyat un judici a l'ajuntament a qui reclamava cobrar el 100% de la seua baixa temporal, i així la sentència del litigi ha condemnat al consistori a pagar un total de 5.625,60 euros pel 25% del complement que no havia percebut el policia.

L'Ajuntament de Massanassa va aprovar el 7 de març de 2019 una resolució d'alcaldia després de l'acord aconseguit en la Taula General de Negociació en el qual es reconeixia una millora econòmica als treballadors i funcionaris de l'Ajuntament que estigueren de baixa per Incapacitat Temporal per qualsevol contingència, fins a aconseguir el cent per cent de les retribucions de l'empleat. Però l'agent de la policia es trobava de baixa des del 22 de juliol de 2018 per malaltia comuna, una data anterior a aquesta resolució que argumentava l'ajuntament per a no aplicar-li aquesta millora.

No obstant això el policia va reclamar que se li bonificara la diferència de la baixa fins a la data de la seua alta mèdica, el 25 de desembre de 2019, que li ha sigut concedida per la justícia. La sentència apunta que el text aprovat per l'Ajuntament de Massanassa afirma que "la present Resolució serà aplicable a les situacions de IT (Incapacitat Temporal) que es produïsquen a partir de la data de hui”, destacant la sentència "sense que resulte clar que amb això es vol incloure exclusivament a les IT que s'inicien aqueix dia o en dia posterior, a exclusió de les quals ja estant iniciades"; adverteix que si la intenció era excloure-les "s'hauria d'haver fer constar". Amb tot resol que, "per la qual cosa tenint cabuda totes dues interpretacions, no cal acollir aquella que resulte més perjudicial a qui no ha ocasionat la foscor, en aquest cas l'actor", donant d'aquesta manera el benefici a la policia.

La sentència també desestima la resolució d'alcaldia que inadmetia per extemporània la reclamació de l'agent, així com tampoc la resolució per silenci administratiu. A més condemna a l'ajuntament a assumir els costos del procés judicial.

Enfrontament

Aquest conflicte entre l'agent de la policia i el govern municipal de Massanassa (del PP) no és nou, ja que el propi municipal ha arribat a acusar l'ajuntament d'assetjament laboral.

El policia va ser destinat a la seua funció en una habitació de quatre metres quadrats que actualment s'usa com a magatzem de la llar del jubilat. Després d'estar quatre mesos treballant en ell (entre abril i juliol de 2018), l'agent va tindre diversos atacs d'ansietat que van acabar en una baixa que ja dura quasi un any.