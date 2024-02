PowerCo començarà en unes setmanes l'obra d'infraestructura de la gigafactoria de Sagunt

PowerCo, del grup Volkswagen, començarà en unes setmanes l'obra d'infraestructura de la gigafactoria de Sagunt amb els primers treballs de fonamentació per a situar les quatre naus de producció de cel·les de bateries, que es desenvoluparan durant aquest any.

El director executiu de PowerCo, Thomas Dahlem, així ho ha anunciat als periodistes després d'intervindre en el eMobility Expo World Congress 2024 que se celebra a València, on ha exposat les principals dades de la factoria i ha apuntat que estan a punt d'acabar els treballs preliminars en la parcel·la.

El desenvolupament de la gigafactoria continua segons els plans previstos i en unes setmanes es podran iniciar els treballs de fonamentació del terreny que sostindran les naus sota un model estàndard de desenvolupament.

Durant aquest any es durà a terme la infraestructura de la planta de Sagunt, en 2025 s'instal·laran els equips industrials i es prepararà per a començar en 2026 amb la producció de cel·les de bateries amb una capacitat de 40 gigawatts hora (GWh) per a mig milió de vehicles a l'any.

Dahlem ha afirmat que PowerCo compta amb prop d'un centenar d'empleats, entre l'oficina de València i els equips que s'instal·laran en la gigafactoria.

Sobre l'ampliació de capacitat de 40 a 60 gigawatts hora (GWh) de PowerCo Sagunt, una possibilitat anunciada fa quasi un any, el director executiu ha vinculat aquesta ampliació amb l'evolució del mercat del cotxe elèctric.

El desplegament de la xarxa de recàrrega

El director executiu de PowerCo ha afirmat que el desplegament de punts de recàrrega d'alta potència és fonamental per a la generalització dels vehicles elèctrics a Espanya i per això l'administració pública ha de realitzar les inversions necessàries per al seu desenvolupament.

Dahlem ha exposat en la seua intervenció algunes dades sobre la infraestructura de càrrega elèctrica a Espanya, on actualment està per davall de 400 punts per milió d'habitants, enfront de més de 1.000 a Europa.

Segons dades de finals de setembre de 2023 de Anfac, només hi havia uns 25.000 punts de recàrrega públics (el 12% en la Comunitat Valenciana), lluny de l'objectiu marcat de 45.000 punts públics a la fi d'any, i només el 4% eren de càrrega ultraràpida (més de 250 quilowatts, per a carregar un vehicle en 10-15 minuts, l'equivalent al mateix temps que roman un vehicle en una gasolinera tradicional).

La transformació cap a la mobilitat elèctrica és una tasca col·lectiva i per això les administracions pública han d'instaurar polítiques i destinar recursos a l'ampliació de la xarxa de càrrega i a infraestructures que permeten la mobilitat sostenible de persones i mercaderies, com és el Corredor Mediterrani per a connectar la Comunitat Valenciana amb la resta d'Espanya i Europa i el Port de València.

Al desenvolupament de la xarxa de càrrega ràpida i ultraràpida s'ha referit també el president de BP España, Andrés Guevara, que ha assenyalat que Espanya va més lenta que altres països en aquest desplegament.

BP ha creat una empresa conjunta amb Iberdrola per al desenvolupament d'aquesta xarxa en la península ibèrica amb 2.000 milions d'euros d'inversió fins a l'any 2030 per a instal·lar 12.000 punts de recàrrega.

Guevara ha apuntat que BP a nivell global inverteix en punts de recàrrega per a tindre una xarxa “robusta” i que l'usuari “tinga la capacitat de tindre la tranquil·litat d'operar un cotxe elèctric sense problema, sense ansietat”.