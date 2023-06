El PP aconsegueix un pacte de govern amb dos partits independents a la Pobla de Vallbona deixant fora a Vox

El PP, Centrats a La Pobla i CUPO han aconseguit un acord de govern per a donar a la Pobla de Vallbona un mandat de “futur i estabilitat”, segons han explicat les formacions. Aquest pacte deixa fora a l'extrema dreta de Vox que estarà en l'oposició al costat de Compromís i PSPV.

Els populars van guanyar les eleccions municipals del 28M aconseguint 7 regidors, mentre que Centrats a la Pobla va aconseguir 2 edils i CUPO amb altres 2, que sumen la majoria en el ple de la Pobla de Vallbona. Tots ells conformaran un equip de govern encapçalat pel qual serà alcalde, Abel Martí, serà alcalde fins a 2026 i Jaime Ruix de Centrats a la Pobla ho serà de 2026 a 2027. Juan Aguilar de CUPO, per part seua, serà el primer tinent d'alcalde.

El nou govern municipal crearà àrees per a coordinar les diferents regidories dependents amb la finalitat que hi haja major planificació i unió entre les diferents delegacions. El pacte de govern contempla tota una sèrie de mesures per a “tornar a posar a la Pobla de Vallbona en el primer nivell i millorar la qualitat de vida dels nostres veïns”, amb compromisos en totes les àrees i reivindicació de les infraestructures pendents i necessàries.