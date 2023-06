El PP aconseguirà l'alcaldia de Xàbia gràcies a l'acord amb Vox i els independents

L'alcaldia de Xàbia estava en mans dels independents de Ciudadanos por Jávea (CPJ) i aquests han decantat la balança pel PP que també tindrà els suports que necessiten de la ultradreta de Vox, que debuta en el consistori. D'aquesta manera les tres formacions desbancaran a l'alcalde socialista José Chulví que havia tornat a guanyar les eleccions municipals, però perdent la seua majoria absoluta i la popular Rosa Cardona passarà a ser l'alcaldessa a partir del pròxim dissabte.

L'acord ha sigut anunciat pel PP especificat que ha arribat a dos acords per separat, un amb Vox i un altre amb CPJ. Segons la candidata popular els pactes “regulen el marc d'actuació per a gestionar i planificar, des de la transparència i la participació l'Ajuntament de Xàbia”. Cardona ha afegit que “tots dos documents estableixen les bases d'un projecte que dona estabilitat i garanteix la governabilitat de Xàbia durant els pròxims 4 anys”.

Des del PSPV de Xàbia s'ha qualificat l'acord com “el pacte de la vergonya” assegurant que “no tracta de model de poble, sinó de col·locar a gent a l'Ajuntament”. Els socialistes lamenten que l'acord “s'ha amagat fins al final per la vergonya i la desconfiança que hi ha entre els nous socis”.

Chulví recalca la seua qualificació afirmant que “els fa vergonya i per això s'han dedicat a amagar-ho i a tractar de confondre al poble. És un acord que denota desconfiança i rebuig entre els signants; no hi ha més que veure els esforços que fan per a no mostrar-se junts els membres del nou tripartit PP-Vox-CpJ. ”Mavi Pérez volia el primer govern feminista i el que ha aconseguit és el primer equip de govern amb un regidor d'extrema dreta, representant d'un partit polític negacionista de la violència de gènere i del canvi climàtic“ postil·la Chulvi.