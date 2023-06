PP i Vox comencen a confirmar a Xiva la seua unió en els pròxims pactes locals de govern

Xiva és un dels primers escenaris on comencen a concretar-se els pactes del PP amb l'extrema dreta de Vox per a poder configurar un govern municipal. Però el cas particular és que els ultres no eren absolutament necessaris per a poder assegurar l'alcaldia a Amparo Fort.

Les eleccions municipals del 28-M van tornar a deixar a Xiva un ple municipal molt fragmentat on fins a 7 formacions es repartiran els 17 regidors del ple. Però va haver-hi un canvi de majories i la primera força més votada va ser el PP amb 5 edils, la qual cosa va fer que es llançara a buscar pactes amb la resta de formacions per a aconseguir els 4 vots que li falten per a la majoria absoluta.

Dels sis partits restants els populars han descartat a PSPV i Compromís, per la qual cosa els candidats han sigut Activa Xiva, ADUC, Vox i Vinchi. Finalment les negociacions han quallat i el nou partit Activa Chiva entrarà en el govern xivà amb els seus dos regidors, i també ho farà Vox amb el seu edil, prioritzant així a l'extrema dreta sobre les altres possibles opcions com eren ADUC i Vinchi, que centren el seu programa a les urbanitzacions locals.

Segons les primeres informacions l'edil de Vox serà l'encarregat de gestionar l'àrea d'Agricultura i Medi Ambient.