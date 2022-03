El PSPV aconsegueix l'alcaldia de Rocafort després de la moció de censura amb Cs que havia governat amb PP i Vox

La localitat de Rocafort ja té el seu tercer alcalde de l'actual legislatura, es tracta del socialista Rafael Ferrando que ha aconseguit la vara de comandament després d'una moció de censura celebrada aquest dimarts secundada per Ciudadanos. Amb aquesta moció de censura es descavalcava del govern al PP d'Agustín Aliaga i a Vox, un govern que es va quedar en minoria després que Cs abandonara l'executiu local, trencant el pacte de les dretes que precisament havia ajudat a pujar en la primera meitat de la legislatura a Guillermo José Gimeno (Cs) com a alcalde.

Amb tot la moció va triomfar amb els 5 vots dels edils del PSPV i els 2 de Cs, mentre es van oposar els 4 del PP i l'únic de Vox, i es va abstindre l'edil de Podem, qui preferia que el partit taronja es quedara fora del govern local i donara el seu suport extern.

Entre els arguments presentats per a enderrocar al govern s'assenyalava que els socialistes posen fi a la “paràlisi” de l'anterior equip de govern, a més afegia que “nosaltres tenim experiència de govern (els socialistes van governar Rocafort entre 2011-19) i moltes ganes d'afrontar tot el treball que el PP no ha fet”.

El portaveu de Cs, Guillermo José Gimeno, afirmava que el seu partit “assegura la seua estabilitat i governabilitat”, afegint que el seu partit “va ser lleial” i ha acusat Aliaga de “basar la seua política en el clientelisme i l'amiguisme”.

Per la seua part el ja ex alcalde Agustín Aliaga ha titllat de “traïció” el gir de suports de Ciudadanos, els retreia que la inestabilitat del govern local el va provocar la formació taronja en abandonar l'executiu, i va subratllar que el PP sí que va respectar el pacte de govern de la dreta possibilitant que Ciudadanos tinguera l'alcaldia durant la primera meitat de la legislatura, i que aquest no va complir per a la resta de la legislatura.