El PSPV d'Albaida qualifica de “trànsfugues” als regidors que donaran suport a la moció de censura del PP contra l'alcalde de Compromís

El PSPV d'Albaida ha criticat la decisió de dos dels seus tres regidors del ple municipal de signar la moció de censura presentada pel PP que el pròxim mes de gener deposarà de l'alcaldia a Alejandro Quilis (Compromís), i els ha considerat “trànsfugues”. La formació va celebrar una assemblea de militants d'urgència el passat diumenge per remodelar la seua executiva i apartar a la que ha sigut fins ara la seua secretària d'organització, Cristina Vila, una de les regidores impulsores de la censura, que també ha comunicat la seua baixa del partit.

El seu secretari local i portaveu a l’ajuntament, David Palací, ha rebutjat la decisió dels seus ex companys manifestant que “comportaments com els que han esdevingut els últims dies ens entristeixen moltíssim. El partit socialista és un partit seriós, democràtic, amb uns procediments orgànics a respectar i una estratègia que s’hi defineix conjuntament”. Així subratlla que “la força de qualsevol organització radica en el treball en equip, la lleialtat i l'acatament a les decisions, els temps i les formes determinades de manera col·lectiva”.

Palací assegura que “estes persones, actuaren premeditadament i unilateralment; mantenint, pel seu compte, converses i negociacions amb el partit popular d'esquena a la figura del secretari general i la resta de la militància”. Segons el portaveu socialista, va ser informat de “una vegada ja s’havia signat l’aval, sense cap tipus de marge de maniobra possible”.

Palací també va voler treure's responsabilitats sobre el comportament dels regidors recordant que ell va encapçalar una llista electoral “heretada, elegida i confeccionada per l’anterior secretari general composta, majoritàriament, per persones que no eren de la meua plena confiança i que a penes coneixia”. Palací assenyala així a qui va ser el seu antecessor tant en el càrrec de líder socialista d'Albaida com portaveu municipal, Josep Penadés, qui va deixar l'acta de regidor i l'executiva municipal dos dies després de signar el pacte amb Compromís que repartia l'alcaldia entre les formacions en dues meitats.

Compromís acusa al PSPV

Des de Compromís, la formació que perdrà l'alcaldia de la localitat, s'ha senyalat a la formació sencera sense distingir específicament als dos regidors que han signat la censura. Així manifesten que es tracta de “un pacte entre el PP i el PSOE, amb l'únic objectiu de fer fora del govern a Compromís”.

En un comunicat publicat a les xarxes Compromís lamenta que “sabíem que açò podia passar, i més d'un partit que el primer que va fer va ser traïr a aquella persona que havia aconseguit cada un dels vots que els donàreu la ciutadania albaidina”, en referència a l'anterior líder socialista, Josep Penadés.

Afegeixen que “ens ho imaginàvem quan en plenes festes patronals atacàren sense mirament ni diàleg el govern del qual formàven part”, i “ho vam témer el dia que irresponsablement van trencar el pacte que tant deien defensar, i que no ho van fer mai. I ho vam tindre clar al darrer ple, quan ja estava quasi cuita la moció de censura”.