PSPV i EU-Unides Podem signen el nou pacte de govern de Sagunt

Sagunt ja compta amb un nou govern després d'aconseguir un pacte el PSPV i EU-Unides Podem. Després de pràcticament fagocitar els socialistes als qui eren els seus socis de govern en el mandat anterior i quedar-se amb 12 edils a la vora de la majoria absoluta, aquesta l'han aconseguida amb el pacte que suma al regidor de la coalició. D'aquesta manera es reedita el pacte de l'anterior mandat, però deixant fora a Compromís, que ha caigut fins als 2 edils i ara entén que el seu lloc està en l'oposició.

El nou pacte de govern s'ha signat aquest divendres entre els principals dirigents de les formacions implicades, el ja alcalde socialista de Sagunt, Darío Moreno, i l'edil d'EU-Unides Podem, Roberto Rovira. En l'acord Moreno, ha delegat les sis àrees de govern, de les quals s'encarregaran els 13 edils del govern municipal durant els pròxims quatre anys.

Les delegacions de les àrees de govern comprenen la direcció i gestió dels assumptes inclosos en les esmentades àrees i la supervisió de l'actuació dels regidors i regidores amb delegacions especials; sense perjudici que l'Alcaldia faça ús de la possibilitat de delegar la facultat de dictar actes administratius que afecten tercers després de la constitució de la Junta de Govern Local i la fixació de les seues competències.

L'alcalde ha delegat l'Àrea de Governança pública i seguretat ciutadana en la regidora María José Carrera Garriga que inclou els següents àmbits: Personal i règim interior, Salut laboral, Transparència, SAIC i Serveis Generals, Arxiu Municipal, Noves Tecnologies, Policia Local i Proteció civil.

Ana María Quesada Arias serà la regidora delegada de l'Àrea de govern d'Hisenda i Patrimoni. I els seus àmbits seran: Hisenda, Intervenció, Oficina pressupostària, Tresoreria, Recaptació, Gestió tributària, Patrimoni Municipal i Patrimoni Cultural i Industrial.

L'Àrea de Gestió Sociocultural, Esportiva i Participativa està constituïda pels àmbits de: Activitat Física, Salut i Esports, Joventut i Infància, Memòria Democràtica, Biblioteques, Cultura, Festes i Cultura Popular, Promoció del valencià, Agermanament i Participació Ciutadana. El regidor delegat d'esta àrea de Govern i delegació especial tinenta d'Alcaldia del Port de Sagunt serà Roberto Rovira Puente.

La regidora delegada de l'Àrea de Drets Socials i delegació especial tinenta d'Alcaldia d'Almardà, Corinto i Malva-rosa serà Núria Afra Carbó Dolz i els àmbits són: Serveis Socials, Majors, Habitatge, Cooperació, Agenda 2030, Polítiques LGTBIQ+, Educació i Universitat Popular.

De l'Àrea de Disseny Urbà, Ecologia i Infraestructures s'encarregarà Javier Raro Gualda i els àmbits són: Urbanisme, Activitats, Mobilitat Urbana, Manteniment, Aigües, Contractació i Inversions, Medi Ambient, Transició Energètica, Sanitat, Cementeris i Benestar animal.

El regidor delegat de l'Àrea de govern d'Ocupació, Indústria i Promoció de la ciutat i delegació especial tinenta de Baladre serà Raúl Palmero Plumed i els àmbits són: Promoció Econòmica, Indústria, Universitat, Ciència i Innovació, Comerç i Mercats (AFIC), Consum (OMIC), Turisme i Platges.

L'alcalde també ha delegat de manera indistinta en tots els regidors i regidores la facultat de celebrar matrimonis civils, sense que en una mateixa cerimònia puga intervindre més d'un d'ells.

Els regidors i regidores delegats respondran de la seua gestió directament davant l'alcalde i les delegacions d'Àrea de Govern.

Junta de Govern Local i Tinents d'Alcalde

Els membres de la Junta de Govern Local són: María José Carrera Garriga, Roberto Rovira Puente, Javier Raro Gualda, Nuria Afra Carbó Dolz, Raúl Palmero Plumed, Ana María Quesada Arias, Jorge Vidal Miguel i María Rubio Marcos.

La Junta de Govern celebrarà sessió ordinària cada setmana a les 9 hores de cada divendres no festiu a la Sala de Juntes de la Casa Consistorial.

Els tinents d'alcalde són membres de la Junta de Govern Local, els quals substituiran per la seua ordre l'Alcaldia en casos de vacant, absència o malaltia: María José Carrera Garriga, Roberto Rovira Puente, Javier Raro Gualda, Nuria Afra Carbó Dolz, Raúl Palmero Plumes, Ana María Quesada Arias, Jorge Vidal Miguel i María Rubio Marcos.

En els casos d'absència, malaltia o impediment, les funcions de l'alcalde no podran ser assumides pel tinent d'alcalde a qui corresponga sense expressa delegació, que s'efectuarà de conformitat amb els requisits previstos en la legislació vigent.

No obstant això, quan l'alcalde s'absente del terme municipal per més de 24 hores, sense haver conferit la delegació o quan per causa imprevista li haguera resultat impossible atorgar-la, ho substituirà en la totalitat de les seues funcions el tinent d'alcalde a qui corresponga, que donarà compte a la resta de la corporació.