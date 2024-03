Puente reconeix la “complexitat” de posar en marxa el Tren de la Costa Gandia-Dénia i planteja que l'assumisca la Generalitat

El ministre de Transports i Mobilitat Urbana, Óscar Puente, ha admés davant Compromís l'“enorme complexitat” que, al seu judici, suposa el traçat del Tren de la Costa, que uniria Gandia, Oliva i Dénia, des del punt de vista mediambiental i ha plantejat el tren-TRAM com a alternativa, com ja apuntava el Consell del Botànic.

Durant la sessió de control al Govern al Senat, el senador de Compromís Enric Morera ha sostingut que el Tren de la Costa és una de les infraestructures amb un consens “social i polític” ampli, denunciant els 50 anys de desaparició de la línia ferroviària que unia aquests municipis.

En aquest punt, el senador de Compromís ha retret a Puente que vaja a València i es reunisca “amb els amics d'Ayuso”, donant per “conclosa” la relació del Govern central amb la formació valenciana, que ha anat en coalició en les eleccions amb Sumar, soci de coalició del PSOE.

Davant això, el ministre Puente ha defensat que es reuneix “amb els amics d'Ayuso” perquè són els que governen en les institucions valencianes, alhora que ha defensat l'“enorme complexitat” del traçat del Tren de la Costa.

“És un problema de fa 50 anys. I els plantege la possibilitat que optem per una alternativa, que seria el tren-TRAM, que ens permetria salvar probablement moltes de les dificultats mediambientals que té eixe projecte, i els convide que ens asseguem i al fet que dialoguem sobre això”, ha sostingut Puente.

Projecte de la Generalitat

I és que fa ja més d'un any el llavors president Ximo Puig va anunciar que la Generalitat anava a realitzar un estudi informatiu del nou TRAM entre Dénia i Gandia, un projecte impulsat des de la Generalitat que busca comunicar les principals capitals costaneres i turístiques davant la falta de concreció per part del Govern per a posar en marxa el denominat tren de la costa.