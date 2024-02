La regeneració dels Deveses a Dénia “recupera la fesomia de la costa dels anys 60”

El projecte de regeneració de les Deveses a Dénia ha suposat “recuperar la fesomia de la costa deniera dels anys 60, en una clara aposta per la regeneració de les nostres platges”. Així s'ha expressat la delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en la seua visita junt a l'alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, de les actuacions promogudes pel Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic a la platja dels Deveses.

Aquest projecte ha suposat una inversió de més 15 milions d'euros als quals se suma els 5 de manteniment, “la segona inversió més important duta a terme pel Govern d'Espanya en regeneració de costes en 2023”, ha recordat Bernabé

Segons ha dit la delegada, la regeneració de les Deveses respon a la necessitat de recuperació i millora mediambiental de la zona “amb l'objectiu de frenar la regressió de la platja i recuperar un ample estable d'arena d'almenys 30 metres, durant els pròxims 25 anys”.

Les actuacions han inclòs l'execució de dos nous espigons i el recreixement de l'existent en la zona més pròxima al límit provincial d'Alacant, així com l'aportació de 650.000 metres cúbics d'arena procedent del jaciment marí de Cullera que permeta aconseguir un ample de platja mínim de 30 metres. Per tant, es tracta també d'una “una obra de regeneració dunar per a garantir la quantitat d'arena que puga ser un reservori per al futur”.