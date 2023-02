Rehabiliten a Villena a nou lleons rescatats d'Ucraïna: “Han viscut una situació d'estrés increïble”

La fundació AAP España està rehabilitant en les seues instal·lacions a Villena a nou lleons que han arribat des d'Ucraïna arran de l'inici de la guerra amb l'objectiu que puguen recuperar la tranquil·litat després de viure “una situació d'estrés increïble”.

Primadomus ha viscut dues fases de recepció d'animals. La primera es va desenvolupar a l'inici de la guerra a Ucraïna amb la recepció de diversos lleons el mes de març procedents de centres on aquests animals ja estaven establits, i en els quals, a causa de la invasió, hi havia “una falta de seguretat, d'aliments i sobretot de manutenció”.

El responsable de l'Àrea de Grans Felins de AAP España, Pablo Delgado, ha explicat, en declaracions a Europa Press Televisió, que, davant aquesta situació, els cuidadors d'aquests centres d'animals rescatats “no podien cuidar-los durant més temps”.

Delgado ha relatat que, en un primer moment, van acollir a sis lleons i van haver d'actuar d'una forma “molt precipitada”, a causa de l'inici de la guerra. No obstant això, posteriorment, sí que han pogut gestionar amb una mica més de temps, juntament amb altres organitzacions a Ucraïna, el trasllat d'altres animals que també necessitaven ser evacuats. “Els bombardejos estaven afectant les zones on es trobaven els animals”, ha assenyalat.

Des d'aquesta organització han recordat que la majoria d'aquests grans felins provenien d'una tinença privada, alguna cosa que encara es dona a Europa per un falta d'una legislació “més estricta”: “Alguns d'aquests animals els tenien com a reclam turístic en centres comercials o per a explotar-los, per exemple, fent-se fotos amb cries de lleons”.

Llarga recuperació

En el procés de rehabilitació d'aquests animals, un dels passos principals és l'obtindre major informació sobre la procedència d'aquests animals. “Hem de pensar que són animals que venen de centres en els quals segurament no han tingut la cura necessària”, ha detallat Delgado.

Després del llarg trasllat d'aquests animals, que han de vindre des d'Ucraïna fins a aquest centre alacantí, els cuidadors de AAP els donen als felins “el temps suficient” perquè “es tranquil·litzen i arriben a entendre que han arribat a un lloc on cuidarem d'ells”.

Pel que durant els primers mesos se centren en la seua rehabilitació mèdica per a veure si els animals estan relativament sans, així com posar-los al dia en el tema de vacunes, i recaptar informació sobre quins són els majors reptes que tindran amb aqueixos animals perquè “alguns d'ells han patit els bombardejos de la guerra en les seues pròpies carns”, ha comentat el responsable d'aquest àrea del centre Primadomus.

Aquests animals venen amb un estrés increïble“, ha incidit Delgado, qui s'ha referit al cas d'un dels últims lleons que va arribar a aquestes instal·lacions, un mascle amb el nom de Pretzel al qual van rebre amb un estat ”bastant complicat“ a causa de l'estrés que havia patit perquè les instal·lacions on es trobava estaven sent bombardejades.

Pretzel va arribar al centre Primadomus a Villena amb un estrés posttraumàtic que ha fet que els haja costat “més dels normal” si rehabilitació. “Tal era el seu estat mental que li va prendre bastant temps el poder eixir a les instal·lacions exteriors perquè, bàsicament, no confiava, no es fiava del que podia haver-hi una miqueta més enllà”, ha precisat Delgado.

“L'important és tindre paciència”

El responsable d'aquesta àrea ha comentat que el més important en la labor dels cuidadors és tindre “paciència” amb l'animal i deixar que siga el propi felí el que vaja marcant el ritme de rehabilitació perquè es tracta d'un procés “lent” perquè “alguns animals han patit unes condicions de captivitat terribles”.

Després d'aquesta situació traumàtica, els cuidadors necessiten que l'animal recobre la tranquil·litat i que “s'adone que tot això ha quedat arrere i que ja per fi pot descansar”. “Normalment el que es veu sempre és la part final del procés quan l'animal ja està totalment rehabilitat i està gaudint de la seua nova vida però sol ser un procés bastant dur”.

A més, en molts casos, els animals arriben “amb nombrosos problemes i amb un excés d'agressivitat” a causa de la vida que han tingut amb anterioritat. “És un procés molt llarg en el qual hem de saber molt bé el que estem fent, tenim un equip molt professional que és especialista a rehabilitar grans felins i sobretot tindre paciència”, ha destacat.

La fundació AAP Primadomus treballa des de fa 50 anys en el rescat d'animals salvatges, sobretot primats i grans felins, perquè puguen ser rehabilitats i aconseguir que, espècies més socials, “puguen tindre una dinàmica més normal”, i fins i tot reubicar aqueixos animals en un altre centre per a així aconseguir aconseguir fer més espai a animals que “realment necessiten ser rescatats en les nostres instal·lacions”.

Actualment, més d'un centenar d'animals estan acollits en el centre de AAP amb una extensió d'uns 400 metres quadrats en l'enclavament natural de la Serra de Salines a Villena per a intentar donar-los als animals “les millors instal·lacions possibles”.