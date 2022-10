Sagunt acaba els treballs de rehabilitació de la nau que albergarà el Museu Industrial i de la Memòria Obrera

Les obres de rehabilitació de l’antiga nau d’efectes i recanvis d’Alts Forns del Mediterrani (AHM) al Port de Sagunt executades per l’Ajuntament de Sagunt per a la seua adequació i conversió en Museu Industrial i de la Memòria Obrera ja han finalitzat. Esta fase donarà pas pròximament a la fase de museïtzació per part de la Fundació de la Comunitat Valenciana de Patrimoni Industrial i Memòria Obrera del Port de Sagunt que ho gestionarà en ser titular del mateix i de l’edifici.

L’alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha visitat aquest dimarts aquest futur espai museístic acompanyat pel regidor delegat de Contractació, Javier Raro; el regidor delegat de Patrimoni Industrial i vicepresident de la citada fundació, Guillermo Sampedro; el regidor delegat de Manteniment, Pepe Gil i la responsable tècnica de la Fundació de la Comunitat Valenciana de Patrimoni Industrial i Memòria Obrera del Port de Sagunt.

Esta última intervenció, adjudicada per prop de 290.000 euros, ha consistit en treballs relacionats amb el manteniment i l’acabat de la rehabilitació, que es va iniciar fa més de deu anys i que no estava conclosa, en haver quedat parada durant aproximadament huit anys. També s’ha realitzat l’acabat exterior de l’edifici i la urbanització de l’espai confrontant. De fet, la Junta de Govern va aprovar l’adjudicació del contracte principal de les obres el 6 d’abril de 2011 per un import d’1.450.360 euros (IVA inclòs) provinents del Pla Confiança de la Generalitat Valenciana.

Darío Moreno ha explicat que «amb la recepció d’esta obra guanyem molt, guanyem en patrimoni industrial, en dignificació del que és el passat del nostre municipi i també en un nou espai per a la ciutadania. Ací, ara la fundació té el repte de muntar un museu permanent. Avançarem per a obrir les portes d’este museu en 2024, però mentrestant ja serà un espai que podrem utilitzar des de la perspectiva pública, des de la perspectiva de l’Ajuntament, encara que també obert a una altra mena d’esdeveniments culturals de mà del teixit associatiu. Precisament per a finals de novembre preveiem un primer esdeveniment d’este tipus, que comence a donar vida i utilitat a este gran símbol del nostre patrimoni».

El projecte de rehabilitació de l’antiga nau d’efectes i recanvis d’AHM al Port de Sagunt per a la seua adequació i conversió en Museu Industrial i de la Memòria Obrera és una iniciativa en la qual han treballat diverses regidories de l’Ajuntament de Sagunt, entre les quals destaquen el departament Contractació –que és l’àrea que ha gestionat la licitació i els contractes per a reiniciar i acabar les obres–, de Patrimoni Industrial, i de Manteniment, entre altres.

El projecte de rehabilitació i museïtzació ha mantingut l’estructura de la nau i part del mobiliari del seu interior, com les prestatgeries i especialment l’antiga via fèrria per la qual s’endinsaven en el complex els trens per a carregar i descarregar des de l’interior de l’estructura les peces de recanvi que es transportaven i que ha quedat coberta amb vidre reforçat, de manera que els visitants podran caminar per damunt.

Javier Raro ha assenyalat que «recentment hem finalitzat les obres que hem portat des del departament de Contractació. A l’inici de la legislatura, ens trobem les obres d’un edifici que portaven huit anys parades i una de les prioritats que teníem des del departament de Contractació era finalitzar eixe projecte per a acabar l’obra i posar en marxa la inversió. Finalment hem aconseguit que amb una inversió pròxima als 300.000 euros, esta obra inacabada ja siga una realitat, i esta última setmana hem traslladat la propietat de nou a la fundació del patrimoni, perquè este contenidor cultural estiga a la disposició de la ciutadania».

En aquest sentit, aquest divendres la Junta de Govern Local aprovarà la devolució de l’edifici a la Fundació Patrimoni Industrial, ja que una vegada acabada l’actuació per la qual l’edifici es va cedir a l’administració local es procedix a la devolució de l’immoble i per tant, la gestió i el manteniment de l’edifici passa a ser responsabilitat de la citada fundació.

El Museu Industrial i de la Memòria Obrera tindrà diversos espais expositius dividits en tres plantes en l’ala nord i en la primera planta de l’ala sud. També comptarà amb àrea de recepció, biblioteca, arxiu, aules, sala d’actes, cafeteria, banys, oficines, magatzem i taller de restauració de peces.

A més, aquest espai museístic albergarà al seu interior maquinària, ferramentes i utensilis, motles de fusta, maquetes de la fàbrica, documents, tot tipus de material divulgatiu i il·lustratiu i altres elements que servien per a la fundició dels Alts Forns de Sagunt.

El futur museu, que repassarà la tradició siderúrgica del municipi i la formació del nucli del Port de Sagunt lligada a l’auge d’esta indústria entre finals del segle XIX i bona part del segle XX, també té instal·lats elements i mesures d’accessibilitat com ascensors.