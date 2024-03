Sagunt es declara ‘Ciutat lliure de mòbils als centres educatius’

El Consell Escolar Municipal ha aprovat nomenar a Sagunt com a ‘Ciutat lliure de mòbils als centres educatius’. Aquesta iniciativa ha sigut proposada pel regidor d'Educació de l'Ajuntament de Sagunt, Raúl Palmero, i ve a reforçar i confirmar els projectes de centre, així com les noves metodologies que es venen aplicant per part de la comunitat educativa.

En aquest sentit Palmero assenyala que “és un missatge que ve en sintonia amb els projectes i les programacions generals anuals (PGA) de la majoria dels centres, però es creia convenient que l'Ajuntament apostara per sumar-se a aquests suggeriments que cada vegada són més necessàries i demandades per a la socialització i les habilitats comunicatives dels nostres alumnes i alumnes. A més, és una prioritat enviar un missatge unànime i de consens per a tota la ciutadania”.

Els centres educatius dins del seu reglament de règim interior són els competents per a desenvolupar les seues activitats, acompliments i plans educatius de tota mena. Des del departament d'Educació es transmet que és un suggeriment que ha sigut demandada per molts sectors de la societat i que cada centre té les competències pròpies en la presa de decisió sobre aquest assumpte.