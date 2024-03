Sagunt dona llum verda a la construcció de 200 vivendes de lloguer social

La ciutat de Sagunt tindrà 200 vivendes destinades a lloguer social a les zones de Fusión i Gerencia, tal i com està previst en l’acord firmat entre el Ministeri de Vivenda i Agenda Urbana i la Generalitat Valenciana, mitjançant el qual es farà efectiva la construcció de vivenda al municipi a través de Fons Europeus. “Des de l’Ajuntament hem estat treballant amb les administracions autonòmica i estatal per a promoure la construcció d’habitatge a la ciutat”, ha explicat l’alcalde de Sagunt, Darío Moreno, qui ha recordat que «en el mes de setembre de 2023, el Ple va aprovar la cessió de les parcel·les a la Generalitat, que és qui té competències per a construir vivenda».

Així, des de l’Ajuntament de Sagunt “s’estan explorant totes les vies per a aconseguir solucions habitacionals que donen resposta al creixement demogràfic del municipi i que posen fi a l’increment desproporcionat dels preus”, segons Moreno. En este cas, gràcies a la cessió dels terrenys municipals i a la inversió del Govern d’Espanya, es podran alçar dos edificis: un de 5 plantes i 55 vivendes, al carrer Pavía, i un de 7 altures amb 145 vivendes, a l’avinguda del Barraquer. En total, seran al voltant de 500 persones les qui podran optar a estos habitatges.

“Sagunt és el municipi de la Comunitat Valenciana on, dins d’este acord entre el Ministeri i la Conselleria, més vivenda de lloguer social es construirà”, ha afirmat la regidora de Vivenda, Nuria Carbó. L’edil ha posat èmfasi en la importància d’“afavorir l’accés a una vivenda digna, especialment, entre la joventut i les famílies amb menors a càrrec, que són els qui més dificultats estan trobant”. A més, Carbó ha remarcat “el compromís i la responsabilitat” del consistori “per a evitar que el veïnat es veja expulsat del municipi davant l’increment dels preus de la compra i el lloguer de la vivenda”.

La construcció d’estes edificacions estarà finançada amb una ajuda de 7 milions d’euros de Fons Europeus procedents del Pla de Recuperació, Transició i Resiliència del Govern d’Espanya, «que ha sigut sensible amb la necessitat d’habitatge a la ciutat». «Som el municipi de la Comunitat Valenciana que rep una major aportació econòmica per a la construcció de vivenda de lloguer social, fet que prova l’aliniament entre les polítiques municipals i les del govern de Sánchez», ha afirmat l’alcalde de Sagunt.

Segons ha informat la Conselleria de Vivienda, el proper mes d’abril, una vegada s’haja concretat la firma de l’escriptura de la cessió de les parcel·les, s’iniciarà la licitació pública per a adjudicar la promoció, construcció i gestió de les vivendes, que es destinaran a lloguer social almenys, durant, 50 anys. Segons les condicions que marquen les ajudes europees, les obres hauran d’estar finalitzats l’any 2026, fet pel qual l’Ajuntament ha garantit “que agilitzarà al màxim possible les tramitacions de les llicències”.

Garantir l’accés a una vivenda digna i assequible

L’anunci de construcció de les vivendes als terrenys cedits per l’Ajuntament de Fusión i Gerencia, se suma a altres mesures posades en marxa pel consistori per tal de fer front al repte de la vivenda en un municipi que es troba en un “context d’expansió econòmica i poblacional”. Entre elles, l’elaboració d’un estudi tècnic que permeta l’execució d’ordres d’edificació per a obligar als grans tenidors a construir en solars actualment en desús, iniciativa amb la qual l’Ajuntament espera desbloquejar la construcció d’unes 12.000 vivendes.