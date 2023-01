Sagunt inicia un estudi de mobilitat sobre les persones treballadores de la ciutat

El departament de Mobilitat Urbana de l’Ajuntament de Sagunt ha iniciat esta setmana un estudi de mobilitat per a conéixer el tipus de transport i trajecte que realitzen les seues treballadores i treballadors per a assistir al treball. Este qüestionari pretén recaptar informació per a la redacció d’un pla de mobilitat al treball i la millora de la mobilitat sostenible.

El regidor de Mobilitat Urbana de l’Ajuntament de Sagunt, Javier Raro, ha indicat que “des de fa diversos mesos, quan ens reunim amb empreses, sempre tractem la importància de redactar estudis i plans de mobilitat al treball. Este és un aspecte important perquè cada empresa ha de conéixer com els seus treballadors i treballadores es desplacen al centre productiu. Arran d’estes converses, ens plantegem que si volíem donar exemple, també havíem d’estudiar com es desplacen els nostres treballadors i treballadores”.

En este sentit, Raro ha explicat que des de fa algunes setmanes s’ha treballat inicialment amb una enquesta, que ja s’ha llançat esta setmana a tots els treballadors i a totes les treballadores. Esta enquesta recull aspectes com els hàbits de mobilitat, el transport principal utilitzat, la distància del centre de treball i trajectes dins de la jornada de treball. “És un primer pas per a conéixer els patrons de mobilitat, que posteriorment s’estudiaran i continuarem fent passos, que acabaran amb una redacció d’un pla de mobilitat al treball”, ha afegit el regidor.

A més, Raro ha destacat que “un altre pas que cal donar” és estudiar cada centre productiu, l’entorn i les diferents formes de transport de cada punt de treball. Respecte a la part de mobilitat, que “hem llançat a través d’una enquesta, amb els resultats valorarem un punt de partida i les propostes que puguem fer perquè la mobilitat dels nostres treballadors i treballadores siga més sostenible i no depenga tant del vehicle motoritzat”.

És per això que el regidor de Mobilitat ha afirmat que “este és un projecte que hem iniciat amb il·lusió i que busca donar exemple a la resta d’empreses, a les quals animem perquè redacten els seus plans de mobilitat al treball, i els convidem a col·laborar, perquè ens podem ajudar mútuament. Gran part de la mobilitat de les ciutats és al treball i és important el seu estudi per a la millora en eixa mobilitat sostenible que tant busquem. Els pròxims mesos anirem fent passos en esta millora”.