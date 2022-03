Sagunt vigilarà amb la UPV els efectes dels temporals en la costa després de construir-se el nou espigó a Castelló

La Comissió Especial de Platges de l’Ajuntament de Sagunt es va reunir dimarts amb presència dels grups polítics municipals, el president de l’Associació de Veïns d’Almardà, Corint i Malva-rosa, Pepe Girona. En esta Comissió es va parlar sobre l’estat de les platges sagustines sobre la seua sostenibilitat i la seua resistència enfront de temporals.

En referència als temporals, l’alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha explicat que “tenint en compte que vivim en un marc de canvi climàtic, és una cosa que passarà cada vegada més sovint i amb major potència. Parlem especialment de la zona de les Cases de Queralt, que és la zona més pegada al nou espigó que s’està duent a terme per part de la Demarcació de Costas de Castelló i que és una de les nostres majors preocupacions”.

Per aquest punt en concret l’Ajuntament treballarà conjuntament amb la Universitat Politècnica de València (UPV), i per la qual cosa es durà a terme una tasca de control i fiscalització de totes estes actuacions i de tots els efectes que puguen deixar els temporals arran dels últims canvis. “La voluntat principal és posar en coneixement de Costes qualsevol tipus de situació que es done i exigir sobretot les actuacions urgents necessàries, a més de continuar insistint en la necessitat d’executar un gran projecte de recuperació a les nostres platges”, ha manifestat l'alcalde.

En eixe sentit, el què s’espera, segons ha afegit Moreno, és que el projecte de recuperació de les platges passe “definitivament a Declaració d’Impacte Ambiental i que siga una realitat per al nostre municipi. És una de les prioritats en les quals continuarem insistint i continuarem treballant en esta línia”.