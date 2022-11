Sanitat licita les obres del nou consultori de Vilafamés dues setmanes després que els socialistes locals amenaçaren amb deixar el partit

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha publicat en la Plataforma de Contractació la licitació de les obres de construcció del nou Consultori Auxiliar de Vilafamés, per un import de 1,1 milions d'euros. Aquest anunci s'ha produït dues setmanes després que el grup socialista local amenaçara amb passar-se al grup de no adscrits pel retard de la licitació.

Aquest nou centre sanitari, que se situarà al carrer Germanes Mas núm. 10 de Vilafamés a Castelló, comptarà amb una superfície total construïda de 409,63 metres quadrats, en la qual s'alçarà el nou edifici de dues plantes, que acollirà els serveis assistencials.

El nou consultori disposarà d'àrea de medicina de família amb una consulta de medicina i una altra d'infermeria, àrea de pediatria amb una consulta per a pediatra i una altra d'infermeria pediàtrica, una àrea administrativa, sala d'urgències, una àrea d'admissió i recepció, així com espais destinats a serveis generals com a magatzem, quart de neteja, lavabos, etc.

Quant a la distribució, en la planta baixa del nou edifici se situaran les àrees de medicina familiar, pediatria, urgències, la zona de recepció, així com espais dedicats a serveis generals.

D'altra banda, la planta primera es destinarà a la zona per al personal sanitari amb vestuaris adaptats i una sala d'estar. A més, en aquesta planta se situarà el magatzem de neteja general i un espai polivalent per a reunions i activitats de formació.

El consultori de Vilafamés pertany a la Zona Bàsica de Salut que inclou, a més de Vilafamés, les poblacions de la Vall d'Alba, Cabanes, La Pobla Tornesa i Useres. La posada en marxa d'aquest nou centre sanitari permetrà oferir a la població d'aquest municipi del Departament de Salut de Castelló una atenció sanitària de major qualitat.