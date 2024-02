Sant Antoni de Benaixeve declara el municipi lliure de cases de joc i d'apostes

El ple de Sant Antoni de Benaixeve -localitat d'uns 10.000 habitants de la comarca del Camp de Túria- ha aprovat declarar el municipi com a lliure de cases de joc i d'apostes. La mesura ha comptat amb els vots a favor de l'equip de govern (PP i UCIN), AISAB, Guanyem-SAB i el regidor no adscrit, i també l'abstenció de VOX. Amb aquesta mesura l'Ajuntament es disposa a prendre mesures legals per a impedir la instal·lació d'aquesta mena d'establiments en el terme municipal.

La moció, que va ser presentada al ple per Guanyem-SAB és una mesura per a la prevenció dels joves davant la ludopatia i anirà acompanyada de campanyes de conscienciació i sensibilització davant els riscos del joc en els centres escolars de Sant Antoni de Benaixeve.

El ple ordinari de febrer també va servir perquè l'hemicicle felicitara, de manera unànime, al cos de Policia Local després del recent desmantellament d'un casino clandestí en el terme municipal. La intervenció es va dur a terme el passat 27 de gener al Centro Comercial Colinas de San Antonio.

L'actuació policial es va saldar amb dos detinguts i en la mateixa es van confiscar substancies estupefaents, a més de diferents quantitats de diners i equips de joc.