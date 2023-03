Santa Pola, Riba-roja, Énguera i Xelva tindran Escola Oficial d'Idiomes el pròxim curs

El pròxim curs 2023-2024 la xarxa d'Escoles Oficials d'Idiomes (EOI) valencianes comptarà amb quatre noves seccions, concretament a Santa Pola, Riba-roja de Túria, Xelva i Énguera. Les EOI de Riba-roja de Túria i de Xelva, dependran de la EOI de Llíria i oferiran valencià i anglés; la nova secció a Énguera dependrà de la EOI de Xàtiva i oferirà valencià i anglés per a la comarca de la Canal de Navarrés; finalment la de Santa Pola oferirà anglés, francés i valencià, aquesta nova secció dependrà de la EOI d'Elx.

La secció de Riba-roja de Túria tindrà la seua seu en l'IES El Quint, l'IES d'Énguera allotjarà la secció d'idiomes en aquest municipi, la nova secció de Xelva se situarà en l'IES Alt Túria, i la de Santa Pola en l'IES Cap de l'Aljub.

La consellera d'Educació, Raquel Tamarit, ha afirmat que “som la comunitat autònoma amb més gent matriculada en escoles oficials d'idiomes, més del doble que Euskadi i molt per damunt d'autonomies que ens superen en població, ja que comptem amb 15.000 alumnes més que Catalunya i Madrid i 18.000 més que Andalusia”.

Raquel Tamarit ha assegurat que “la millora del nivell de coneixement de les llengües per part dels valencians i les valencianes, apostant per una xarxa pública de qualitat a l'abast de tot el món, ha sigut una prioritat de la nostra conselleria des de fa 8 anys, i prova d'això és que hem passat de 17 EOI a 26, amb 29 seccions en altres poblacions. Però no sols això, abans s'oferien 7 idiomes d'aprenentatge i ara oferim 17 en tota la xarxa. A tot això cal sumar que hem sigut la primera autonomia que ha posat en marxa una EOI virtual”.