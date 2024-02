Sogorb rehabilita el tram de la muralla urbana que connecta amb el Fuerte de la Estrella

L'Ajuntament ha obtingut una subvenció per a restaurar el tram nord-oest de la muralla. Les obres es realitzaran sobre part del turó de Sopeña, entre la part inicial del passeig i el carrer Estrella, amb una superfície d'actuació de 565 metres quadrats aproximadament. L'actuació inclou, així mateix, la demolició dels pallers del passeig de Sopeña, que es troben actualment en ruïna.

El tram en el qual s'actua consta d'una part de muralla medieval, en el qual s'espera trobar l'emmerletat definit; i una part de l'època carlista, on es realitzarà una reposició completa de la muralla i la trinxera, que van desaparéixer parcialment per solsides i erosió.

L'alcaldessa de Sogorb, Mari Carmen Climent, afirma que “aquest projecte donarà com a resultat un nou tram de la muralla restaurada, amb un gran valor històric. Continuarem apostant per la recuperació de les nostres joies patrimonials, tal com es va fer amb l'aqüeducte, la muralla del carrer Argent i el Fort de l'Estrela, entre altres”. Per a això, “comptarem amb totes les subvencions possibles i reactivarem el conveni de patrimoni amb la Generalitat Valenciana”, explica l'alcaldessa.

Aquesta obra suposarà una inversió de més de 140.000 euros, finançats en la seua majoria per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, a través de la convocatòria d'ajudes per a actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana, d'acord amb l'Ordre 29/2022, de 4 de maig.