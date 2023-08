Sueca acull la commemoració el 79 aniversari de l’alliberament de París per 'La Nueve' davant la tomba d'Amado Granell

El Cementeri Municipal de Sueca va acollir divendres un acte pel 79 aniversari de l'alliberament de París a través de la companyia blindada 'La Nueve' encapçalada per Amado Granell, enterrat al cementeri suecà. Amb aquest acte es va retre homenatge així també als sis exiliats republicans que van lluitar contra el nazisme i que romanen enterrats a Sueca: el propi Amado Granell, a més de Virtudes Cuevas, Germán Arrué, Alberto Codina, Joaquín Tarín i Antonio Francés.

L'acte va ser convocat per la Coordinadora d'Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià, la Amical de Mauthausen, l'Associació per la Recuperació de la M. H. de la Ribera Baixa i la Taula per la Memòria d'Alcàsser, i va comptar amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sueca, representat pel regidor de Patrimoni, Arxiu Històric i Cementeri, Joan López.