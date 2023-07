Fiscalia denuncia per un delicte contra el medi ambient l'extracció de graves a les platges del nord de Sagunt

Fiscalia ha decidit formular una denúncia per l'extracció de graves i arenes a les platges del nord de Sagunt -les de Almardà, Corint i Malva-rosa- que va realitzar Costas entre octubre de 2021 i març de 2022 per a ser traslladades a les platges de La Llosa i Almenara, dins del projecte del Ministeri d'estabilització del front litoral.

El cas, que va posar en coneixement l'associació veïnal dels habitants de les platges perjudicades, denúncia diversos delictes, entre els quals estaria un delicte contra el medi ambient, perquè han deixat la zona en una situació “catastròfica”.

Segons els informes Costas va extraure durant aquest període graves i arenes de les platges de Almardà, Corint i Malva-rosa, “sense seguir les indicacions del projecte constructiu, que estableix específicament quals són els llocs per a realitzar les extraccions, concretament en diverses pedreres de la província de Castelló (amb el consegüent cost d'adquisició)”. Així adverteixen que els materials no es van obtindre d'aqueixes pedreres, sinó que, “de manera irregular i gratuïta, s'han extret de les platges del nord de Sagunt, les quals ni són unes pedreres ni compten amb la pertinent Declaració d'Impacte Ambiental per a realitzar les extraccions”.

A més, en l'execució d'aquest projecte, es preveia una compensació amb l'aportació d'un volum de 25.000 metres cúbics d'arena amb un gruix de 0.36 mil·límetres a la platja de Malva-rosa. Però “novament incomplint les prescripcions del projecte, en el lloc es van depositar arenes d'un gruix 0.18 mm, gruix que és molt inferior -la meitat- de l'establit”. Per ells denuncien que “amb aquesta irregularitat s'ha vist frustrat el resultat planificat, perquè davant la falta de gruix ja a la fi del mes d'abril de 2022 la platja havia perdut un 80% de les arenes depositades, sent tot això recollit en informes dels Catedràtics de Costas de la UPV don Vicente Esteban Chapapria i don Jose C. Serra Peris”.

Com a resultat de tot això expliquen que s'ha produït una degradació d'aquestes platges del nord de Sagunt, que han vist disminuir el seu volum en altura de platja i en longitud cap a la mar, deixant les platges i les seues dunes desprotegides enfront dels temporals.

Amb tot l'associació de veïns considera “molt positiva, a més de necessària, l'actuació de la Fiscalia, per a evitar el desmantellament i garantir la defensa de les platges de Almardà, Corint i Malva-rosa, enfront de les agressions que venen patint des de fa ja anys”.