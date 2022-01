Tavernes de la Valldigna adquireix la casa natal de Rafael Chirbes que acollirà el centre cultural ‘La llar de la bona lletra’

L’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna ha adquirit en propietat la casa natal de l’escriptor Rafael Chirbes, fill predilecte de Tavernes i guanyador del Premi Nacional de Narrativa en el 2014 (per la novel·la ‘En la orilla’) i, en dos ocasions, del Premi Nacional de la Crítica (per la novel·la ‘Crematorio’ en 2007 i també per ‘En la orilla’ en 2014).

La casa on va nàixer Chirbes, situada en la mateixa plaça que porta el seu nom, serà rehabilitada i es convertirà en el punt neuràlgic del projecte ‘La llar de la bona lletra’, un centre cultural on poder divulgar la història i l’obra de Rafael Chirbes, així com també d’altres dos escriptors de Tavernes com José Monleón, Premi Nacional de Teatre en 2004, i Joan Vicent Clar, l’escriptor més jove en aconseguir el Premi Vicent Andrés Estellés de poesia dins dels Premis Octubre, en 1984.

Aquest projecte transversal i divulgatiu compta amb el total recolzament del Consell Valencià de Cultura (CVC). Hui mateix, dos dels seus membres, Xavier Aliaga i Irene Ballester, han visitat la casa natal de Rafael Chirbes i han mantingut una reunió amb l’alcalde de Tavernes, Sergi González, el regidor d’Urbanisme, Josep Llàcer, la regidora de Cultura, Encar Mifsud, i el regidor de Patrimoni, Miquel Tur, juntament amb la Fundació Rafael Chirbes, per tal d’impulsar el projecte i teixir sinergies per a dur endavant esta iniciativa tan enriquidora per a la cultura.

L’alcalde de Tavernes, Sergi González, ha destacat que “per a Tavernes és molt important dur endavant el centre cultural ‘La llar de la bona lletra’, per a divulgar les obres i la vida de tres grans escriptors del municipi i continuar creixent a nivell cultural i històric. Estem molt satisfets pel suport del Consell Valencià de Cultura, ja que ens ajudarà a impulsar el projecte i a treballar conjuntament en el futur”.

Els membres del Consell Valencià de Cultura, Xavier Aliaga i Irene Ballester, han coincidit a destacar que “‘La llar de la bona lletra’ és un projecte molt interessant i amb un enfocament potent. Per al CVC és molt important recolzar esta iniciativa cultural centrada en la casa natal de Rafael Chirbes, per a reconèixer-lo com un dels millors escriptors en llengua castellana i crear xarxes a través de la seua figura”.