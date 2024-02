Titaigües reconvertirà un antic cementeri en una Aula Natura

L'Ajuntament de Titaigües treballa en la rehabilitació de l'antic cementeri de la localitat per a la creació d'una Aula Natura.

Es tracta d'un projecte que té per objectiu aprofundir en l'aposta municipal pel turisme sostenible i de Naturalesa (no en va la localitat forma part de la Reserva de la Biosfera de l'Alt Túria) a través de la posada en valor d'elements històrics i patrimonials existents amb un fort arrelament etnogràfic i, per descomptat, com un nou suport per a donar visibilitat a la figura de Simón de Rojas Clemente, botànic de la localitat i una de les figures principals de la Il·lustració espanyola.

Conversió en Aula Docent i accessibilitat

Per a això es duran a terme les actuacions relatives a la reconstrucció de les seccions perdudes dels murs originals i els seus revestiments i coronació així com la redistribució de l'espai interior de la parcel·la per a la seua conversió en una aula docent de naturalesa en honor al botànic 'Clement i Rubio, Simón de Rojas' que complemente al Museu de la Casa de les Llums, situat a la Casa Tío Florencio en el nucli urbà titaigüenc.

D'aquesta manera es podrà oferir un nou lloc d'esplai de la població i oferir visites guiades a centres educatius i turisme local sostenible.

L'actuació requerirà també la millora de l'accessibilitat a l'espai i accessos, la millora de l'enjardinament de la parcel·la prioritzant mantindre l'arbratge i la projecció de recorreguts interiors i alternatius.

Finançament a tres bandes

Aquesta obra, el cost total de la qual, ascendeix a 165.030,75 euros comptarà amb tres línies de finançament diferents. D'una banda, des del Pla d'Inversions 2022 de la Diputació de València per un import de 55.516,47 euros (34% del cost total) i per un altre una subvenció des del Pla IRTA d'Impuls a la Innovació i Cerca aplicada per a la Transició Ecològica en l'Arquitectura, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, de l'Exercici 2021 per 75.944,66 euros (46% del cost total).

El 20% restant, és a dir, 33.569,62 euros se sufragaran amb fons propis de l'ajuntament.