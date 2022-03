Torrevella tindrà una subvenció de 3'4 milions per al nou servei de transport urbà pendent de la seua forma de gestió

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha concedit a l'Ajuntament de Torrevella una subvenció de 3.421.700 euros dins de les ajudes a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà i dins del marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

El regidor Federico Alarcón ha informat que, si bé encara no s'ha establit la forma de gestió del servei de transport urbà de la ciutat, alguna cosa que és competència del ple municipal, es dona la circumstància que perquè la subvenció siga executiva, la Secretaria General de Transports i Mobilitat del Ministeri de Transports atorga uns terminis d'avanç dels diferents tràmits per als serveis subvencionats que són bastant ajustats. D'aquesta manera, el primer termini estableix que, en cas de la contractació de la concessió del servei de transport urbà, aquest ha d'estar en licitació amb data 30 d'abril de 2022.

Per això, ha explicat Federico Alarcón, resulta necessari per a aconseguir el compliment dels terminis esmentats, dur a terme les actuacions prèvies a un contracte de prestació del servei de transport urbà, perquè si el ple municipal considera la forma de gestió del servei com a gestió indirecta, i no es duen a terme aquestes actuacions prèvies, serà impossible complir els terminis establits, perdent aquesta important subvenció de 3.421.700 euros.

Per tot això, se sol·licitarà, segons s'estableix en l'informe emés per l'enginyer de camins, canals i ports municipal, l'estructura de costos d'un servei de Transports Urbano a cinc mercantils del sector del transport.