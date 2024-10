Trobades a la Vila Joiosa restes arqueològiques d'una àrea industrial que podrien ser d'origen cartaginés

Restes d'una de les zones industrials més antigues documentades a la Vila Joiosa es localitzen al jaciment arqueològic de l'avinguda Ciutat de Requena. Aquestes restes daten entre el darrer terç del segle III i el primer quart del segle II a. C., per la qual cosa es podrien vincular amb la cultura cartaginesa.

Les restes localitzades de la zona artesanal corresponen als fonaments de dos murs, una cisterna de planta el·líptica de 3 metres de longitud per 1.20 d'amplada que conservava fins a 2.20 metres de profunditat, i dues petites basses planta circular (de 0.90 i 1.25 metres de diàmetre interior), les tres revestides amb morter per impermeabilitzar-les. El conjunt es completa amb les restes d'una canalització d'aigua molt arrasada, associada a les basses i que les connectava entre si.

Les restes correspondrien a un cinturó industrial que envoltaria el nucli urbà preromà. Els establiments artesanals es concentraven a prop de les tres calçades que eixien d'Allon cap a les zones d'Alacant, Alcoi i la costa de la Marina Baixa, per tenir fàcil accés a les vies de comunicació per a la distribució comercial dels seus productes. La presència d'abundant material cartaginès al santuari de La Malladeta, en aquestes mateixes dates, o d'aquestes basses, fa pensar en una important presència cartaginesa a la ciutat preromana de la Vila Joiosa just abans de la II Guerra Púnica, com també s'ha constatat a el Tossal de Manises d'Alacant, on apareix una cisterna semblant.

Aquesta troballa es localitza en una parcel·la privada on es construirà un edifici de vivendes. I s'hi ha excavat també un tram de la calçada que unia el nucli urbà de la Vila amb el seu territorium (terme municipal romà) per la costa, cap a les cales de Benidorm i Altea. Aquesta calçada es data més tard que la zona industrial, entre el segle I aC C. i principis segle I d. C., i possiblement està fossilitzant un camí anterior. Després de l'excavació i documentació de les restes, les obres continuaran amb normalitat i, ja que no és necessària la seva destrucció per continuar amb les obres, es conservaran les restes localitzades soterrades sota l'edifici.

Actualment s'està realitzant l'estudi dels materials exhumats durant el procés d'excavació i es faran analítiques dels nivells documentats a l'interior de les cisternes, per tal de determinar la funció d'aquesta àrea artesanal, que no s'ha pogut determinar fins ara.