El TSJCV anul·la el decret del Paratge Natural de Romeu de Sagunt en estimar el recurs de la cimentera Lafarge-Holcim

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anul·lat el decret de la Generalitat pel qual es declarava Paratge Natural la muntanya de Romeu. Aquesta anul·lació s’ha donat pel recurs interposat per l’empresa cimentera Lafarge Holcim, contrària a aquesta declaració per poder mantindre la seua explotació a aquest espai.

El Paratge Natural Municipal de la muntanya Romeu, abarcava 275,88 hectàrees, i es considera la zona boscosa millor conservada i més pròxima als nuclis urbans de Sagunt i Port de Sagunt i un dels principals pulmons verds del municipi.

Esta declaració va tindre l’oposició tant de l’empresa Lafarge Holcim, que va arribar a dir que la declaració posava en perill la viabilitat de l’explotació malgrat tindre prorrogada fins 2042 la concessió de la pedrera, com de partits de l’oposició que van arribar a anunciar com el PP que derogarien el decret en el moment de que arribaren a la Generalitat davant les eleccions de 2019.

Crítiques d’EUPV

Davant aquesta decisió del TSJCV Esquerra Unida de Sagunt l’ha qualificada de “molt mala notícia per a a ciutat”. En aquest sentit, per al coordinador d’EU a la ciutat, Roberto Rovira, “està en risc una oportunitat única per a protegir un dels pulmons verds del nostre terme municipal”, mentre que qualifica la sentència del TSJ de contradictòria, ja que, d’una banda, estima que hi ha una “indefinició respecte dels mecanismes de finançament del Paratge Natural”, i també estima la vulneració de la llei de Mines per la prohibició de l’activitat extractiva en el Paratge, com va denunciar l’empresa.

Per a Rovira, “tombar el decret de Conselleria al·legant que no es precisa el cost del Paratge Natural és una barbaritat perquè l’important és la protecció de la zona i, en tot cas, cal exigir finançament de totes les administracions. Però un suposat defecte formal no hauria de tombar la protecció d’un Paratge Natural d’aquest calibre”.

Quant a l’activitat extractiva, per a Rovira, “la sentència suposa posar per damunt els interessos econòmics enfront de la protecció d’una zona d’alt valor ecològic, un absolut contrasentit. A més, Lafarge té reconeguts drets extractius on està ara situada i pot continuar treballant fora del Paratge Natural. Compatibilitzar l’extracció amb la protecció del Paratge Natural és materialment impossible, ja que és una activitat que genera impactes irreversibles en els valors naturals que es pretenen protegir”.

No obstant això, la pròpia sentència també desestima alguns dels arguments esgrimits per la multinacional, com que el Paratge afecta a diversos termes municipals, que existeixen greus incompliments de la documentació tècnica, o sobre la vulneració del procediment d’Avaluació Ambiental Estratègica. Per a Rovira, “afortunadament, també es rebutja l’argument que hi ha zones on no existeix un valor ecològic especial. Queda per tant clar l’alt valor ecològic, alt interés faunístic, alt valor paisatgístic i alt interés en relació amb el patrimoni cultural que motiva la declaració d’aquest Paratge Natural”.

Des d’Esquerra Unida, per tant, afirmen que exigiran a la Generalitat Valenciana que recórrega la fallada i al fet que esmene les deficiències del decret de declaració de la muntanya de Romeu com a Paratge Natural Municipal, en cas que n’hi haguera. “També des d’EU instarem l’equip de govern i a l’Ajuntament al fet que defense amb els mètodes legals el nomenament d’aquesta muntanya com a Paratge Natural, alguna cosa que ja es va aprovar a l’Ajuntament en 2017 amb l’objectiu que aquesta muntanya siga de tots i totes”, afig Rovira.