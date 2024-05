La Unión Municipalista organitza la seua estructura a la província de València en un acte a Requena

La confederació de partits locals Unión Municipalista ha organitzat la seua estructura a la província de València en una trobada celebrada aquest cap de setmana a Requena al qual han assistit un centenar de càrrecs públics de partits i agrupacions d'electors. L'objectiu de la reunió era acordar el comité provincial i de cadascun dels comités dels partits judicials de la província, així com establir línies de treball i estratègiques per als pròxims anys fins a les eleccions locals i autonòmiques de maig del 2027.

Com a resultat ha sigut nomenada coordinadora de la província de València la vicepresidenta de la Diputació de València i primera tinenta d'alcalde de l'Ajuntament d'Ontinyent per Ens Uneix, Natalia Enguix. La diputada és la que ostenta el càrrec de major responsabilitat d'entre tots els partits locals a la província, era proposada per al càrrec tant per David García, president Nacional d'Unión Municipalista i alcalde de Nules, com per l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez.

En la seua intervenció en l'acte, per al qual rebia el suport unànime dels presents, Enguix destacava “la proximitat dels partits municipalistes a la ciutadania, la capacitat que tenim d'escoltar les persones”, destacant la porta que obri el treball des de la Unió Municipalista “per a poder canviar les coses també des de les grans institucions”.

Per la seua part Jorge Rodríguez assenyalava que “als grans partits això els vindrà molt malament, els preocupa, i això és perquè estem removent els fonaments del sistema per a crear una cosa nova. Coneixem els errors d'altres organitzacions i podem evitar-los. I en eixe camí no estarem sols, perquè cadascun podem tindre la nostra pròpia entitat en cada municipi, però units en la diversitat podrem avançar de la mà”.

El President Nacional de la Unió Municipalista, David García, posava en relleu “el potencial del que estem generant. Crec que aquest és el projecte polític mes ambiciós de la història de la democràcia a Espanya, un projecte al marge de blocs ideològics, sense entrar en enfrontaments, sense lideratges nacionals sinó microlideratges des de la base, i amb un suport electoral ja garantit. Perquè en vots, els municipalistes som a la Comunitat Valenciana i a Espanya la tercera força política”, remarcava.

En la trobada la Unión Municipalista també s'han conformat els comités en els diferents partits judicials de la província, importants perquè són les demarcacions a través de les quals es nomenen els diputats i diputades provincials. En el cas del d'Ontinyent, estarà com a representant Jordi Vila, alcalde del Palomar per Ens Uneix; al qual se sumaran altres càrrecs públics de Ens Uneix als Ajuntaments d'Albaida, Atzeneta d'Albaida, Beniatjar, Benissoda, Bufali i Ontinyent, així com representants de Ens Uneix a Aielo de Malferit. En el veí partit judicial de Xàtiva es troben Toño Carratalá, alcalde d'Alberic per CA; José Francés del partit SU+ de Canals; i Leonor Juan, d'Énguera per PLOCE. Alguns d'ells formaran part del comité provincial de València que es donarà a conéixer amb detall en les pròximes setmanes, després de la seua primera reunió.

A més s'està tramitant l'adhesió d'altres partits de la província de València amb representació institucional com és el cas de la Font de la Figuera (PFONT), que una vegada integrades se sumaran als diferents equips dels seus respectius partits judicials. De moment es compta ja amb estructura en el 100% dels partits judicials i ara l'objectiu de cada equip serà el de sumar a la resta de grups de la seua zona i, a més, treballar per a generar candidatures independents en aquells pobles i ciutats en els quals no existisquen en l'actualitat de cara a les eleccions del 2027.

Aquestes reunions de caràcter provincial se celebraran també a Alacant (25 de maig) i Castelló (31 de maig). Una vegada es conformen els tres comités provincials tindrà lloc una reunió durant el mes de juny per a la posada en marxa del comité autonòmic d'Unió Municipalista en la Comunitat Valenciana.