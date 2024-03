Unitat de Xàtiva per demanar ajuda a la conselleria per a recuperar les competències de violència de gènere als jutjats

Aquest dimecres, a la Conselleria de Justícia, s’ha celebrat una reunió entre la consellera Elisa Núñez; el secretari autonòmic de Justícia, Eduardo Ruiz; l’alcalde Roger Cerdà; la tinenta d’alcalde Amor Amorós, els portaveus dels grups popular i Vox a l’Ajuntament de Xàtiva, Marco Sanchis i Francisco Suárez; el degà del Col·legi d’Advocats de València, José Soriano; el delegat del col·legi a Xàtiva, Juan Benavent i l’advocada xativina Sonia Galán, entre altres assistents. La convocatòria ha servit per a demanar l’ajuda de la conselleria en la reivindicació de les competències de violència contra la dona per als jutjats de Xàtiva.

La delegació xativina, amb representació de tots els grups polítics municipals, ha sustentat la seua petició presentant un ampli memoràndum compost per distints informes sobre la situació actual provocada pels trasllat de les competències sobre violència de gènere als jutjats d’Alzira, així com mocions conjuntes dels grups municipals i referències a les memòries del TSJCV de 2022 i 2023, etc.

Aquests informes han estat elaborats per distints tècnics de l’Ajuntament, de la Casa de les Dones, del Centre Dona Rural 24 hores, de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil. Per la seua banda, el Col·legi d’Advocats també ha presentat el seu propi document com a suport de la reivindicació. Les conclusions dels distints informes tenen en comú que el trasllat de competències no només no ha vingut a millorar la situació de les víctimes de violència sobre la dona ni l'operativitat funcional dels diferents òrgans judicials territorials implicats, sinó que se n'han donat diversos inconvenients.

Cal recordar que el passat 31 de gener l'alcalde, acompanyat per representants de tots els grups municipals de la corporació, es va reunir amb una delegació del Col·legi d'Advocats, on es va acordar la creació d'un grup de treball per elaborar un informe de situació juntament amb l'aportació d'informes sectorials tant per part dels cossos i les forces de seguretat de l'Estat com de serveis municipal com la Casa de les Dones o el Centre de Dona Rural; a més de l'aportat pel mateix col·legi professional sobre la situació provocada després de la retirada de competències, informes que han acabat posant de relleu la valoració de les conseqüències de la nova ordenació de la planta judicial derivada de l’aplicació del reial decret.

L’alcalde Roger Cerdà valora que “necessitem comptar amb el suport de la Conselleria de Justícia en aquesta reivindicació de la tornada de les competències de violència de gènere a la nostra ciutat. Volem aquest suport perquè és fonamental per a tindre el reconeixement i l’acord del Ministeri de Justícia que és qui finalment ha de prendre aquesta decisió”. L’alcalde ha recordat que tots els informes presentats “diuen clarament que les principals afectades estan sent les pròpies víctimes, que estan patint un procés de revictimització com a conseqüència de tindre que desplaçar-se fins a Alzira”. Cerdà ha conclòs afirmant que “esperem comptar amb l’ajuda de la conselleria en aquesta reivindicació i traslladar-la al Ministeri de Justícia per a que aquesta decisió injusta i injustificada es revertisca i tornen les competències a la ciutat de Xàtiva”.