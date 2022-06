La Vall d'Uixó aprova l'estratègia de regeneració urbana de la Colonia San Antonio que beneficiarà un centenar d'habitatges

L'Ajuntament de la Vall d'Uixó ha aprovat per unanimitat l'Estratègia de Regeneració Urbana de la Colonia San Antonio. Amb els vots a favor de tots els partits polítics en el ple celebrat el passat 15 de juny, s'ha donat l'OK a un pla d'acció que treballarà en cinc línies estratègiques: rehabilitació del teixit residencial, cosit del barri amb La Cova i Àrea 9, connexió amb la resta de la ciutat, nova centralitat en el barri per a millorar les relacions i integració amb l'espai natural.

La regidora d'Habitatge i primera tinenta d'alcaldessa, Carmen García, ha explicat que aquest dilluns s'ha presentat la sol·licitud a la convocatòria 2022 de Fons Europeus, amb la qual l'Ajuntament de la Vall d'Uixó opta a 3 milions d'euros “per a escometre en 4 anys la primera fase d'este ambiciós projecte”. Així, en este primer àmbit d'actuació, s'intervindrà en la millora de 17.000 m² d'espai públic, dels carrers A, B i C i 16 blocs (95 habitatges).

El treball de la Regidoria d'Habitatge va començar en 2016 “i ha implicat polítics, tècnics i veïns per a realitzar un diagnòstic de la situació i les necessitats del barri”. I a partir d'este diagnòstic s'ha redactat el pla de regeneració global, que en el seu total beneficiarà a 35.000 m² d'espai públic, 507 habitatges i “sobretot als 1.000 habitants que té la Colonia San Antonio, que guanyaran en qualitat de vida”, ha destacat García.

A través d'este procés s'han obtingut informes tècnics sobre la degradació dels edificis i la deterioració del barri, amb grans deficiències en accessibilitat; així com del projecte Barris Inclusius sobre les dificultats socials, econòmiques i de convivència. A més la Conselleria d'Habitatge ha reconegut la Colonia San Antonio “com a espai sensible i ho ha considerat una zona d'actuació preferent per la seua vulnerabilitat alta i per requerir una intervenció prioritària en habitatges, espai públic i inclusió social”.

Esta Estratègia de Regeneració Urbana “és una segona oportunitat per als veïns i veïnes del barri i perquè noves famílies el trien com a lloc de residència i que permeten mantindre el CEIP Blasco Ibáñez”, ha apuntat la regidora d'Habitatge. Per a finalitzar ha afegit que este és “un repte a llarg termini” i ha agraït el treball col·laboratiu entre representants públics, tècnics de diferents administracions i veïns, especialment de l'associació del barri.