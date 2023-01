La Vall d'Uixó i la Conselleria de Cooperació col·laboren en la posada en funcionament del Museu de la Pau

La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica i l’Ajuntament de la Vall d’Uixó col·laboraran en la posada en funcionament del Museu de la Pau que s’ubicarà en aquesta localitat de la Plana Baixa.

Així ho han acordat la consellera de Cooperació, Rosa Pérez Garijo, i l’alcaldessa de la Vall d’Uixó, Tania Baños, durant la reunió celebrada a l’ajuntament. A la reunió també ha assistit la tinent d’alcaldessa i regidora d'Educació i Habitatge, Carmen García Arnau, amb altres membres de la corporació.

El projecte, que compta amb una dotació inicial de 200 mil euros, naix d’una proposta de l’Associació Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs (Centre Delàs) amb seu a la Vall d'Uixó, que va obtindre el suport de la ciutadania als primers Pressupostos Participatius de la Generalitat.

Rosa Pérez Garijo ha agraït “la implicació de l’ajuntament de la Vall d’Uixó, amb el que treballa conjuntament en molts àmbits, com la memòria democràtica, la participació i ara també en qualitat democràtica, amb l’impuls del Museu de la Pau”.

L’alcaldessa de la Vall d’Uixó, Tania Baños, al seu torn, ha destacat la llarga trajectòria d’aquesta ciutat en la defensa de la cultura de la pau “donant-li ara un nou impuls amb un dels projectes més importants, com és el Museu de la Pau”, contribuint a “deixar un mon millor del que ens vam trobar”.

Represa del projecte

El Museu de la Pau de la Vall d’Uixó, el primer de l’Estat Espanyol, fou inaugurat el 10 de desembre de 2000. La iniciativa s’inscrivia en un projecte global dut a terme per l’Organització Internacional de Museus per la Pau, sorgida al Japó en 1955.

Durant uns anys va desenvolupar, gràcies a l'impuls d'un grup de voluntaris, un gran nombre d'activitats d'educació i cultura de pau. Tanmateix al cap d'uns anys i en el context de la crisi financera de 2008 el suport de les administracions va desaparèixer i les seues activitats i desenvolupament van quedar truncats.

Ara, amb l'arribada a la Vall d'Uixó del Centre Delàs d'Estudis per la Pau, existeix de nou un grup de persones voluntàries que volen impulsar el projecte que, tot i això, necessita un mínim de recursos per a mantindre l'espai, l'edifici i el personal de referència.

Objectius

Els seus objectius són el foment del coneixement i divulgació de la cultura de pau a la Vall d’Uixó i a la Comunitat Valenciana des de l’àmbit institucional, acadèmic i de la societat civil i desenvolupar activitats de pau d’àmbit local i internacional a la Vall d’Uixó.

Per a això, cal establir un espai físic de referència del Museu de la Pau a la localitat on implantar una programació permanent i dinamitzada per personal especialitzat.

A més, es vol promoure la creació d’un Consell Assessor del Museu de la Pau amb la participació de la Càtedra Unesco de Filosofia per la Pau de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), l’Institut Interuniversitari de Pau i Desenvolupament (IUDESP) de la UJI i la Universitat d’Alacant i el Centre Delàs, entre d’altres.