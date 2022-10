Veïns de la Safor es manifesten contra l'ampliació de la carretera CV-60

La plataforma Per l'Horta de la Safor va organitzar el passat dissabte una nova protesta pels carrers de Gandia per rebutjar la prolongació de la carretera CV-60 advertint que és una “destrossa paisatgística, patrimonial i mediambiental irreversible”. Per l’Horta de la Safor exigeix que la Generalitat duga a terme un procés de participació perquè el veïnat dels pobles afectats puga valorar les necessitats reals de la comarca i del seu entorn.

En el manifest llegit durant la protesta es va assenyalar que la prolongació de la CV-60 implica la destrucció irreversible de més de 600.000 metres quadrats d’horta històrica -més de 700 fanecades serien expropiades- a la comarca de la Safor.

Aquest moviment de lluita per l’horta de la Safor va nàixer a juny de 2021, quan la Conselleria de Política territorial, Obres públiques i Mobilitat va fer públic el projecte bàsic de la connexió de la CV-60 en el tram Palma de Gandia-Gandia. Des d’aquest moment, el veïnat de la Safor, especialment dels huit pobles afectats -Palma, Beniflà, Potries, la Font d’en Carròs, Rafelcofer, Beniarjó, Bellreguard i Almoines- es va unir sota aquesta plataforma. Una de les línies d’actuació més rellevants va ser la recollida de fins 1.500 al·legacions que es van presentar en contra del projecte l’estiu passat.

No obstant això, lamenten que un any després -l’1 d’agost de 2022- afirmen que la Conselleria ha respost “que no hi ha cap al·legació que s'haja admés respecte a millorar la qualitat de vida dels pobles afectats”. Actualment, des de la plataforma s’espera el veredicte desfavorable de la Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) per part de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.