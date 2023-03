La Vila Joiosa dona llum verda a la rehabilitació i restauració del pont sobre el riu Amadòrio de 1840

L'Ajuntament de la Vila Joiosa acaba d'aprovar la despesa i l'expedient per a l'adjudicació del contracte per a l'execució de les obres de rehabilitació i restauració del pont sobre el riu Amadòrio, segons el projecte tècnic redactat per l'Enginyer de Camins Canals i Ports José Ramón García Pastor.

Es tracta d'una infraestructura construïda entre 1840 i 1878, obra de l'Enginyer Justo González Molado amb una longitud de 95 metres i una altura màxima de 18 metres. Es compon de 5 voltes de rajola que donen pas a cinc arcs de mig punt de 9 metres de llum cadascun sustentats en piles de diferent gruix, i en els estreps.

Al voltant de l'any 1950 es va procedir a executar una ampliació del tauler que va ser utilitzada per a la disposició de les voreres i les lluminàries, amb una amplària útil de 1,35 metres. En l'actualitat es troba en un relatiu bon estat de conservació des del punt de vista funcional encara que s'observen diferents problemes com són la presència d'humitats en l'alçat del pont, filtracions d'aigua, aparició de crostes negres de caràcter de guix amb alteració fisicoquímica de la roca i presència de fongs, degradació del material petri induïda per un drenatge inadequat i no canalitzat, pèrdua de juntes entre peces de cadirat, en estreps, alçats i voltes, existència de vegetació en les juntes exteriors, procés d'oxidació de les armadures amb despreniment del recobriment de formigó en la pràctica totalitat de les volades executades per a l'ampliació del tauler, especialment entorn de les juntes de dilatació, la maçoneria presenta pèrdua de material de les juntes i creixement de vegetació entre els seus elements o la presència d'elements impropis, com a canalitzacions adossades sota el tauler o discorrent en safates ancorades a aquest.

L'alcalde de la Vila Joiosa, Andreu Verdú, ha assenyalat que “el pont de la carretera, com és conegut popularment, està catalogat com a bé de rellevància local com a obra d'enginyeria pel que les actuacions a realitzar han de limitar-se al manteniment de les seues característiques estètiques garantit la seua conservació i funcionalitat. Aquesta obra pretén restaura les parts afectades per l'ús i el pas del temps sense alterar l'essencial”.

En aquest sentit es proposa en el projecte dur a terme una neteja integral de totes les superfícies mitjançant mètodes no agressius per a carreus; rejuntada del cadirat mitjançant morters de calç, reposició i reconstrucció de peces i hidrofugació de tots els paraments de fàbrica a base de siloxans mitjançant productes orgànics, la neteja i sanejat del formigó danyat, neteja d'armadures i rehabilitació del conjunt armat i regeneració del formigó; aplicació de tractament anti carbonatació; demolició integral de calçada i voreres per a la instal·lació de tots els serveis públics i infraestructures privades sota la calçada (aigua potable, telecomunicacions i enllumenat públic); execució d'una nova xarxa de drenatge per a evitar abocaments directes des del tauler; obres de pavimentació incloent l'execució de noves voreres en cavat petri natural de major amplària i nova calçada disminuint lleugerament la seua amplària, de manera que es millore l'accessibilitat dels recorreguts per als vianants. La calçada resultant comptarà amb una amplària de 6,0 metres separada en dos carrils, i voreres 2,10 m d'amplària, amb un ample útil mínim aproximat de 1,80 m. Les lluminàries existents, així com la balustrada, seran desmuntades i restaurades abans de la seua col·locació. S'inclou la renovació de l'enllumenat ornamental.

El pròxim pas serà l'obertura del procediment d'adjudicació de l'obra que es publicarà en el perfila del contractant de l'Ajuntament de la Vila Joiosa i l'execució del qual està prevista per un pressupost total previst d'1.398.592,73 euros amb IVA.

Per part seua, l'edil d'Infraestructures, Kiko Carreres, ha declarat que “s'intentarà acurtar els terminis per a escometre aquesta remodelació al més prompte possible” i ha assenyalat que “el termini previst d'execució de les obres és de 4 mesos, iniciant-se aquest termini d'execució amb l'acta de comprovació del replanteig que tindrà lloc dins del termini de 10 dies des de la data de formalització del contracte.